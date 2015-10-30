دولت به امور راهبردی موسیقی بپردازد نه اجرایی/ بروکراسی کم شود

محمدسریر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستور العمل اخیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تسریع در صدور مجوز اجرای صحنه ای آثار موسیقایی بیان کرد: اجراهای رسمی صحنه ای و زنده آثار موسیقایی طی این سال ها رونق بیشتری پیدا کرده است، اما رشد گروه های مختلف موسیقایی طی دهه های گذشته باعث شده تا جریان اجراهای زنده آثار موسیقایی در حوزه های تفننی و تخصصی نیز شکل فزاینده ای به خود بگیرد.

وی ادامه داد: اجرای زنده آثار موسیقایی تفننی در کشورهای دیگر سابقه بیشتری دارد و ما با توجه به قدمت کمتر تجربه مان در این زمینه نمی توانیم مقایسه ای را با آنها انجام دهیم اما به طور حتم چنین جریانی در موسیقی کشورمان با توجه به حضور جوانان و علاقه مندی که به موسیقی تفننی دارند موضوعی است که باید بیشتر از اینها به آن توجه کرد. البته نکته حایز اهمیت این است که اجرای زنده موسیقی تفننی در همه کشورهای دنیا وجود دارد، منتها در کشورهای دیگر «موسیقی راهبر» نیز از بدنه بسیار محکمی برخوردار است و در مقایسه با موسیقی تفریحی و سرگرم کننده دارای قدمت بیشتری است.

رییس هیات مدیره خانه موسیقی درباره روند صدور مجوز کنسرت ها در دفتر موسیقی وزارت ارشاد طی سال های گذشته گفت: روال اجرای زنده آلبوم های موسیقی در سال های گذشته به این شکل بود که گروه‌هایی که خواهان برگزاری کنسرت از آلبوم‌شان را داشتند باید دوباره نمونه کارهای خود را به شورای مرکزی موسیقی می دادند تا مجوز کنسرت هم بگیرند اما به نظر می آید زمان آن فرا رسیده بود تا بسیاری از موانع اداری را از جلوی پای موسیقی برداریم و به اعتقاد من همین ماجرای دستور العمل رسمی دفتر موسیقی که در آن برای صدور مجوز اجراهای صحنه ای آلبوم‌هایی که قبلا منتشر شده اند دیگر نیازی به بررسی و تایید شورای موسیقی این نهاد نیست می تواند مبنایی برای برداشتن موانع اداری اضافه باشد.

این آهنگساز بیان کرد: برای برداشتن موانع اداری که موجب سخت تر شدن مرحله صدور مجوز البته در چارچوب قانون می شود، باید به موضوع هم نگاه کرد و البته در این بین نگاه متعادل مدیران و تعامل بیشتر بین آنها و هنرمندانی که قصدشان ارائه یک موسیقی خوب و البته در برخی جهات سرگرم کننده به مخاطب است یکی از الزاماتی است که باید در هر دستور العمل یا ابلاغیه دولتی به آن توجه کرد.

سرپرست خانه هنرمندان ایران در بخش پایانی صحبت های خود توضیح داد: به نظر من این اقدام دفتر موسیقی وزارت ارشاد اقدام خوبی است که می تواند دریچه هایی را برای ناشران آثار موسیقایی باز کند تا خودشان مسئولیت کاری را که دارند در چارچوب قوانین موجود برعهده بگیرند. دولت باید از انجام کارهای اجرایی بیرون بیاید و کار را به فعالان موسیقی بسپارد. ضمن اینکه اصولا وظیفه نهادهای دولتی ارائه سیاستگذاری های بلندمدت و استراتژیک است و باید وقت خود را صرف این موضوع کند.

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش با انتشار اعلامیه ای از ایجاد یک تغییر مهم در صدور مجوز اجراهای صحنه ای کنسرت ها در تهران و شهرستان ها خبر داده بود.

در اعلامیه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده بود: «دفتر موسیقی وزارت ارشاد در رویکردی جدید برای متقاضیان دریافت مجوز اجرای صحنه ای که با دریافت مجوز آلبوم صوتی درخواست اجرای آن را برای مخاطبان روی صحنه دارند، تسهیلاتی را ارائه داده است. بر اساس شیوه نامه قبلی، برای صدور مجوز اجراهای صحنه ای نیاز به بررسی و تأیید شورای موسیقی این دفتر بوده که این رویه زمان زیادی را به خود اختصاص می داد ولی در دستور العمل جدید دفتر موسیقی تمامی هنرمندان این عرصه که مجوز آلبوم صوتی خود را ازاین دفتر دریافت کرده اند و متقاضی اجرا صحنه ای آلبوم خود برای مخاطبان هستند، با حذف «بررسی شورای موسیقی»، زمان دریافت مجوز اجرای صحنه ای آنها به نصف خواهد رسید.»