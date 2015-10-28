مدیرکل جدید بهزیستی ایلام منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بهزیستی ایلام، متن حکم انتصاب مدیر کل جدید بهزیستی ایلام که به امضای انوشیروان محسنیبندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور رسیده به شرح ذیل است:
نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرکل بهزیستی استان ایلام منصوب میشوید. با عنایت به عزم دولت تدبیر و امید بر نهادینهسازی و توسعه مبانی رفاه اجتماعی و خدمترسانی پایدار و عزتمدار به آحاد ملت شریف ایران به ویژه جامعه هدف معزز سازمان بهزیستی، انتظار میرود حداکثر ظرفیت و توان خویش و کارکنان آن مجموعه را در راستای تحقق اهداف عالیه سازمان با اولویت محورهای ذیل به کار بندید:
مدیریت بهینه سرمایههای انسانی و بهرهمندی از توان و همراهی تمامی کارشناسان و کارکنان صدیق، توانمند و سختکوش جهت نیل به اهداف مقرر
تلاش در راستای نهادینهسازی، تقویت و توسعه اخلاق و رفتار حرفهای و ترویج نگرش تخصصی به مسائل با رعایت اصول قانونمداری و اعتدال
ظرفیتسازی مستمر در راستای معرفی هدفمند خدمات سازمان و توسعه سهم مشارکتهای مردمی در ابعاد مختلف مادی و معنوی و ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی تمامی اقشار حقیقی و حقوقی درخصوص توسعه رفاه اجتماعی
تعهد و التزام به بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت سطح خدمات تخصصی سازمان در حیطههای توانبخشی، پیشگیری و ...
آسیبشناسی، اولویتبندی و تمرکز بر حل مسائل و مشکلات ویژه منطقه با رویکرد بومی
ارتباط موثر، دو جانبه و فعال با واحدهای راهبردی و سیاستگذار ستادی
پیش از این شهریار مهردادی از بهمن ماه ۹۲ مدیریت اداره کل بهزیستی ایلام را بر عهده داشت.
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