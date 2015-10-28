مبنای درس «تفکر و پژوهش» کتاب نیست

اسفندیار چهاربند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تدریس نکردن کتاب «تفکر و پژوهش» در برخی از مدارس، گفت: کتاب تفکر و پژوهش، درس جدیدی است که ۴ سال پیش وارد نظام آموزش و پرورش شده است.

وی افزود: هیچ سابقه ای در این درس برای تربیت معلم نداشته ایم و با دوره های ضمن خدمت نیروها را برای تدریس این کتاب آماده کرده ایم.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: مبنای درس تفکر، کتاب نیست. بلکه ابتکار عملی است که معلم برای واداشتن دانش آموزان به فکر کردن به کار می برد.

وی ادامه داد: هر معلمی یک زمینه اعتقادی، علمی، اجتماعی و... را ممکن است انتخاب کند و موضوع اندیشه ورزی دانش آموزان و مهارت تفکر قرار دهد.

چهاربند بیان کرد: این کتاب همانند درس هنر می ماند، یک معلم هنر به دانش آموزان کشیدن درخت یا سیب را تنها یاد نمی دهد بلکه سرکلاس می رود تا استعداد و ذوق دانش آموزان را تحریک کند.

وی خاطرنشان کرد: درس پژوهش و تفکر نیز همانند کتاب هنر است و معلم به تناسب تسلط خود، دانش آموزان را به تفکر و مهارت اندیشه ورزی در مورد موضوعی هدایت می کند تا فکر کردن را تمرین و تجربه کند.

وی تاکید کرد: هسته اصلی مهارت، تفکر دانش آموزان است که در درس تفکر و پژوهش باید مبنا قرار گیرد.