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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۴

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران:

مبنای درس «تفکر و پژوهش» کتاب نیست

مبنای درس «تفکر و پژوهش» کتاب نیست

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه مبنای درس «تفکر و پژوهش»، کتاب نیست، گفت: مبنای این درس ،ابتکار عملی است که معلم برای واداشتن دانش آموز به فکر کردن به کار می برد.

اسفندیار چهاربند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تدریس نکردن کتاب «تفکر و پژوهش» در برخی از مدارس، گفت: کتاب تفکر و پژوهش، درس جدیدی است که ۴ سال پیش وارد نظام آموزش و پرورش شده است.

وی افزود: هیچ سابقه ای در این درس برای تربیت معلم نداشته ایم و با دوره های ضمن خدمت نیروها را برای تدریس این کتاب آماده کرده ایم.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: مبنای درس تفکر، کتاب نیست. بلکه ابتکار عملی است که معلم برای واداشتن دانش آموزان به فکر کردن به کار می برد.

وی ادامه داد: هر معلمی یک زمینه اعتقادی، علمی، اجتماعی و... را ممکن است انتخاب کند و موضوع اندیشه ورزی دانش آموزان و مهارت تفکر قرار دهد.

چهاربند بیان کرد: این کتاب همانند درس هنر می ماند، یک معلم هنر به دانش آموزان کشیدن درخت یا سیب را تنها یاد نمی دهد بلکه سرکلاس می رود تا استعداد و ذوق دانش آموزان را تحریک کند.

وی خاطرنشان کرد: درس پژوهش و تفکر نیز همانند کتاب هنر است و معلم به تناسب تسلط خود، دانش آموزان را به تفکر و مهارت اندیشه ورزی در مورد موضوعی هدایت می کند تا فکر کردن را تمرین و تجربه کند.

وی تاکید کرد: هسته اصلی مهارت، تفکر دانش آموزان است که در درس تفکر و پژوهش باید مبنا قرار گیرد.

کد مطلب 2951901
حبیب احسنی پور

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