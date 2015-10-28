ابراز همدری نخست وزیر ژاپن بازلزله زدگان پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «شینزو ابه» نخست وزیر ژاپن طی نامه ای به «نواز شریف» نخست ویزر پاکستان ضمن اظهار همدری با مردم زلزله زده پاکستان، آمادگی کشورش برای امدادرسانی به مناطق آسیب دیده را اعلام کرد.

لازم به ذکر است که ساعت 2:09 دقیقه بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۶ اکتبر زلزله ای به قدرت 7.7 ریشتر مناطق مختلفی از پاکستان، افغانستان و هند را به لرزه در آورد. مرکزاین زلزله ۱۹۳ کیلومتری از عمق زمین در«هندوکش» کابل گزارش شده است در این زلزله بیش از 400 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از هزار نفر نیز زخمی شدند.

بیشترین آمار تلفات در کشور پاکستان و در ایالت «خیبرپختونخواه» اعلام شده است، طبق آخرین آماررسیده از رسانه های پاکستان تعداد قربانیان بیش از275 نفرو تعداد زخمی ها نیز بیش 2000 نفر است.