به گزارش خبرنگار مهر، بازی رایانهای «جنون سیاه» توانست در پنجمین جشنواره بازیهای رایانهای نظر داوران را جلب کند و امتیاز بالایی را به خود اختصاص دهد. تا آنجا که این بازی غزال زرین دستاورد «داستانبازی» و غزال زرین ژانر اکشن ماجرایی را از آن خود کرد.
از ویژگی های مهم این بازی، میتوان به پرداخت قوی داستانی، تنوع محیطهای بازی، سلاحهای در اختیار کاربر و دشمنانی که کاربر با آن روبه رو می شود اشاره کرد.
«جنون سیاه»، ماجرای سرگرد جوانی به نام سام را روایت میکند که در تلاش برای نابودی مجموعهای شیطانی است که قصد دارد کنترل ذهن تمامی مردم جهان را به دست آورد و آنها را تبدیل به موجوداتی اهریمنی و فرمانبردار خود کند.
نمایی از بازی «جنون سیاه»
حسن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای وعده داده بود که از آثار برگزیده پنجمین جشنواره بازیهای رایانهای حمایت و زمینههای انتشار و تبلیغ و معرفی برای این بازیها فراهم شود.
اما هنوز هیچکدام از آثار برگزیده مانند «شمشیر تاریکی: آخرین جنگاور»، «جنون سیاه»، «خاله قزی» و... حتی به مرحله انتشار و توزیع هم نرسیدهاند؛ تبلیغ و معرفی که جای خود دارد!
«جنون سیاه» همچنان در هارد کامپیوترم است!
هادی جعفری منفرد، مدیر پروژه تولید بازی رایانهای «جنون سیاه» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه، «جنون سیاه» و بازیهای برگزیده دیگر، همچنان در هارد کامپیوتر من و بازیسازان دیگر باقی مانده گفت: نه ناشری برای کار من پیدا شده و نه توزیعکننده و این سرنوشت مشابه همه بازیهای کامپیوتری است. امیدوارم متولیان و در راس انها بنیاد ملی بازیهای رایانهای زمینههایی را برای انتشار بازی pc فراهم آورند.
مدیر پروژه بازی «جنون سیاه»، پیش از این نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از هزینهای بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان برای تولید این بازی خبر داده و گفته بود:من برای ساخت بازی «جنون سیاه» ناچار به فروش خودروی خود و پدرم شدم و همه اندوخته زندگی خود را هزینه کردم چون میخواستم یک بازی باکیفیت تولید کنم.
جعفری منفرد در اختتامیه جشنواره ملی بازیهای رایانهای
جعفری منفرد در پاسخ به اینکه اگر این بازی، در خوشبینانهترین حالت، ۱۰۰ هزار نسخه بفروشد آیا هزینه و سرمایه شما بازمیگردد گفت: این درد مشترک همه بازیسازان است. آنها برای اینکه کمتر هزینه کنند باید کیفیت کار را پایین بیاورند اما برای اینکه توان رقابت با بازیهای خارجی را داشته باشند باید به کیفیت کار فکر کنند. وقتی قرار است یک بازی خوب ارائه دهی باید هزینه کنی و در بسیاری موارد این بازگشت سرمایه، به کندی و دشواری اتفاق میافتد.
او وجود بازیهای خارجی به قیمت ارزان در بازار را یکی دیگر از مسایلی دانست که موجب میشود بازیسازان به مشکل برخورند و دغدغه بازگشت سرمایه خود را داشته باشند و گفت: وقتی بازیهای روز خارجی که دهها میلیون دلار برای ساخت و تبلیعشان هزینه شده، تنها به قیمت ۳۰۰۰ تومان در اختیار کاربر ایرانی قرار میگیرد و هیچ نظارتی هم بر این ماجرا وجود ندارد معلوم است که عرصه بر بازیسازان داخلی تنگ میشود و در این شرایط بازیسازی، دیوانگی است اما همین دیوانگان هستند که دنیا را زیبا میکنند.
بنابر اطلاع خبرنگار مهر دیگر بازیهای رایانهای برگزیده شده در جشنواره ملی بازیهای رایانهای شرایط مشابهی با «جنون سیاه» دارند و چشم به راه تحقق وعده حمایت، لااقل برای عبور از مرحله انتشار و ورود به بازار هستند.
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