حجتالاسلام والمسلمین فرهاد عباسی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که چرا پس از گذشت چهار روز از عاشورای حسینی، هنوز دروس سطوح عالی حوزه رسمیت نیافته است، اظهار داشت: ما اعلام کردیم که دو روز بعد از عاشورای حسینی، کلاسهای سطوح عالی حوزه باید آغاز شود ولی به دلیل اینکه برخی از استادان سطوح عالی در مسافرت تبلیغی هستند، کلاسهای آنها از شنبه شروع میشود.
مدیرکل دفتر امور آموزشی و مدارس حوزههای علمیه ادامه داد: البته بعضی از استادان سطوح عالی حوزههای علمیه از روز سه شنبه مشغول تدریس هستند.
وی به تفاوت برگزاری کلاسهای سطوح عالی در حوزه علمیه قم و حوزههای استانی اشاره کرد و گفت: در حوزههای استانی و شهرستانی به دلیل نظارت بیشتر و برگزاری کلاسهای سطوح عالی در مدارس علمیه، حضور و غیابها جدی گرفته میشود و کلاسهای حوزه از سه شنبه آغاز شده است ولی در کلاسهای سطوح عالی قم به دلیل عظمت آنها و حضور مراجع تقلید و حفظ وضعیت آزادبودن استادان و طلاب توافقی میان استادان و طلاب میشود که در طول سال کلاسهای جبرانی یا فشرده برگزار شود.
به گفته مدیرکل دفتر امور آموزشی و مدارس حوزههای علمیه، کلاسهای پایههای یک تا ۱۰ حوزههای استانی در مدارس علمیه برگزار میشود اما در قم کلاسهای سطوح عالی (پایههای ۷ تا ۱۰) به صورت آزاد و غیرمدرسهای برگزار میشود.
به گزارش مهر، در مناسبتهای تبلیغی همچون دهه اول محرم، ماه رمضان و... کلاسهای سطوح عالی حوزههای علمیه برای اعزام مبلغان دینی به مناسبتهای تبلیغی تعطیل میشود ولی کلاسهای سطوح پایین جز در روزهای تعطیل رسمی فعال است.
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