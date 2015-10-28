به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «لوکانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفراس خبری هفتگی خود ضمن اظهار همدری با مردم افغانستان و پاکستان اعلام کرد: چین با توجه به وضعیت موجود و نیازهای بازماندگان زلزله افغانستان و پاکستان آماده فراهم کردن امکانات و امدادرسانی به مردم زلزله زده این دو کشور است.

وی افزود: صلیب سرخ چین در وضعیت فوق العاده آماده ارسال کمک های نقدی به این دو کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است که ساعت 2:09 دقیقه بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۶ اکتبر زلزله ای به قدرت 7.7 ریشتر مناطق مختلفی از پاکستان، افغانستان و هند را به لرزه در آورد. مرکزاین زلزله ۱۹۳ کیلومتری از عمق زمین در«هندوکش» کابل گزارش شده است. در این زلزله بیش از 400 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از هزار نفر نفر زخمی شدند.

بیشترین آمار تلفات در کشور پاکستان و در ایالت «خیبرپختونخواه» اعلام شده است، طبق آخرین آماررسیده از رسانه های پاکستان تعداد کشته شدگان بیش از275 نفرو تعداد زخمی ها نیز بیش 2000 نفر است.