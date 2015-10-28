با حکم زندان از آرمان های فلسطین دست نخواهیم کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی در واکنش به صدور حکم ۱۱ ماه زندان علیه وی توسط دادگاه رژیم صهیونیستی اعلام کرد: علیرغم تهدید همیشگی ما به زندان، بر عهد خود پایدار باقی می مانیم و از آرمان های خود دست نخواهیم کشید و بر این موضوع که قدس و مسجدالاقصی حق خالص اسلامی، عربی و فلسطینی است و حضور اسرائیل در آن اشغالگری و باطل است تاکید خواهیم کرد.

وی در ادامه سخنان خود اظهارات «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا درباره مسجدالاقصی و به توافق رسیدن طرف های اسرائیلی و فلسطینی را بی پایه و اساس و مضحک خواند.

جان کری اخیرا اعلام کرده است اردن و رژیم صهیونیستی به توافق رسیده اند دوربین های نظارتی ۲۴ ساعته در مسجدالاقصی نصب شود و رژیم صهیونیستی آنها را کنترل کند.

گفتنی است یک دادگاه صهیونیست روز گذشته «رائد صلاح» رئیس جنبش اسلامی فلسطین را به ۱۱ ماه حبس محکوم کرد. صهیونیستها اعلام کرده اند که حکم صادره علیه «رائد صلاح» از ماه میلادی آینده اجرایی خواهد شد.