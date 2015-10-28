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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۰۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

۲۰۳ اثر به جشنواره کتاب و رسانه رسید/ کمترین مشارکت در بخش «خبر»!

۲۰۳ اثر به جشنواره کتاب و رسانه رسید/ کمترین مشارکت در بخش «خبر»!

با پایان مهلت ارسال اثر به چهاردهمین جشنواره کتاب و رسانه، فعالان بخش رسانه‌های نوشتاری با ارسال ۲۰۳ اثر به استقبال این جشنواره رفتند. البته امسال هم مانند سال ۹۳ کمترین مشارکت در بخش «خبر» ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ارسال اثر به چهاردهمين دوره جشنواره كتاب و رسانه غروب دیروز سه شنبه ۵ آبان پایان یافت. این جشنواره در دو بخش رسانه‌های نوشتاری و رسانه‌های دیداری و شنیداری برگزار می‌شود؛ خبرنگاران رسانه‌های نوشتاری می‌توانستند در چهار رشته خبر، گزارش، مصاحبه و مقاله (یادداشت، نقد، سرمقاله و مقاله) و فعالان رسانه‌های دیداری و شنیداری در سه رشته گزارش، گفتگو و برنامه ترکیبی، آثار خود را در جشنواره شرکت دهند.

محمد طباطبایی مدیر روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ستاد هفته کتاب درباره وضعیت مشارکت فعالان رسانه‌ها در چهاردهمین دوره این جشنواره، به خبرنگار مهر گفت: در بخش رسانه‌های نوشتاری جشنواره کتاب و رسانه، ۲۰۳ اثر ارسال شده که بخش خبرگزاری‌ها و رسانه‌های نوشتاری مجازی با ۱۷۴ اثر، بیشترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داده است. بدیهی است که با این وصف، کمترین میزان مشارکت هم مربوط به رسانه‌های مکتوب و چاپی است.

وی افزود: بیشترین آثار ارسالی در این بخش مربوط به حوزه‌های گزارش و گفتگو است. تعداد اندکی اثر در بخش یادداشت و تعداد بسیار کمی هم اثر در بخش خبر به دبیرخانه ارسال شده است.

طباطبایی در مورد آثار ارسالی در بخش رادیو و تلویزیون هم اعلام کرد: با توجه به اینکه مطابق فراخوان، تولیدکنندگان آثار در این حوزه می‌بایست نامه تائیدیه پخش را اخذ کنند و طبیعتاً این کار اندکی زمانبر خواهد بود، و با عنایت به درخواست اهالی رسانه در این دو بخش به خصوص مراکز استانی صدا و سیما، مهلت ارسال آثار مربوط به این بخش تا پایان وقت اداری روز شنبه ۹ آبان ادامه دارد. با این وجود تاکنون مشارکت فعالان رسانه در رادیو فرهنگ و نیز برنامه‌های کتاب محوز شبکه ۴ سیما در جشنواره خوب بوده است.

وی همچنین گفت: بنا به تصمیم دبیر جشنواره (مدقق) که خود از سردبیران شبکه خبر است و با هدف جلوگیری از بروز هر گونه شائبه در برپایی این جشنواره و داوری آثار، خبرنگاران این شبکه در چهاردهمین جشنواره کتاب و رسانه شرکت نمی‌کنند.

کد مطلب 2951929

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