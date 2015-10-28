۲۰۳ اثر به جشنواره کتاب و رسانه رسید/ کمترین مشارکت در بخش «خبر»!

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ارسال اثر به چهاردهمين دوره جشنواره كتاب و رسانه غروب دیروز سه شنبه ۵ آبان پایان یافت. این جشنواره در دو بخش رسانه‌های نوشتاری و رسانه‌های دیداری و شنیداری برگزار می‌شود؛ خبرنگاران رسانه‌های نوشتاری می‌توانستند در چهار رشته خبر، گزارش، مصاحبه و مقاله (یادداشت، نقد، سرمقاله و مقاله) و فعالان رسانه‌های دیداری و شنیداری در سه رشته گزارش، گفتگو و برنامه ترکیبی، آثار خود را در جشنواره شرکت دهند.

محمد طباطبایی مدیر روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ستاد هفته کتاب درباره وضعیت مشارکت فعالان رسانه‌ها در چهاردهمین دوره این جشنواره، به خبرنگار مهر گفت: در بخش رسانه‌های نوشتاری جشنواره کتاب و رسانه، ۲۰۳ اثر ارسال شده که بخش خبرگزاری‌ها و رسانه‌های نوشتاری مجازی با ۱۷۴ اثر، بیشترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داده است. بدیهی است که با این وصف، کمترین میزان مشارکت هم مربوط به رسانه‌های مکتوب و چاپی است.

وی افزود: بیشترین آثار ارسالی در این بخش مربوط به حوزه‌های گزارش و گفتگو است. تعداد اندکی اثر در بخش یادداشت و تعداد بسیار کمی هم اثر در بخش خبر به دبیرخانه ارسال شده است.

طباطبایی در مورد آثار ارسالی در بخش رادیو و تلویزیون هم اعلام کرد: با توجه به اینکه مطابق فراخوان، تولیدکنندگان آثار در این حوزه می‌بایست نامه تائیدیه پخش را اخذ کنند و طبیعتاً این کار اندکی زمانبر خواهد بود، و با عنایت به درخواست اهالی رسانه در این دو بخش به خصوص مراکز استانی صدا و سیما، مهلت ارسال آثار مربوط به این بخش تا پایان وقت اداری روز شنبه ۹ آبان ادامه دارد. با این وجود تاکنون مشارکت فعالان رسانه در رادیو فرهنگ و نیز برنامه‌های کتاب محوز شبکه ۴ سیما در جشنواره خوب بوده است.

وی همچنین گفت: بنا به تصمیم دبیر جشنواره (مدقق) که خود از سردبیران شبکه خبر است و با هدف جلوگیری از بروز هر گونه شائبه در برپایی این جشنواره و داوری آثار، خبرنگاران این شبکه در چهاردهمین جشنواره کتاب و رسانه شرکت نمی‌کنند.