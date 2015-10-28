قرارداد ساخت نسل جدید پیشرفته ترین بمب افکن جهان منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این قرارداد میان نیروی هوایی آمریکا و شرکت نورتروپ گرامان منعقد شده تا بمب افکن برد طولانی LRS-B طراحی و ساخته شود.

این بمب افکن نسل جدید سیستم های هوایی استراتژیک بمب افکنی محسوب می شود که در آینده B-۵۲ و B-۲های پیر خواهد شد.

از ویژگیهای نسل جدید این بمب افکن ها می توان به حمل محموله های سنگین و هسته ای در برابر نسل جدید سیستم های ضد جنگنده ها اشاره کرد.

این قرارداد درحالی منعقد شده که کارشناسان نسبت به آن ابراز تعجب کرده اند زیرا دو شرکت دیگر یعنی بوئینگ و لاکهید مارتین به مراتب بزرگتر و قدرتمندتر از شرکت نورتروپ گرامان محسوب می شوند و اینگونه تصور می شد که قرارداد ساخت این بمب افکن با یکی از این دو شرکت منعقد شود.

با این حال گفته می شود تجربه و دانش فنی شرکت نورتروپ گرامان در عرصه فناوری سیستم های رادارگریز و پنهان پرواز و همچنین بمب افکن ها به مراتب بیشتر از دو شرکت بزرگ دیگر است و همین نکته موجب شده تا از سوی نیروی هوایی آمریکا انتخاب شود.

تاکنون اطلاعات فنی درباره این پروژه منتشر نشده زیرا گفته می شود ساخت آن از جمله پروژه های محرمانه و طبقه بندی شده محسوب می شود.

بر این اساس پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۴۰ میلادی انبوهی از این بمب افکن ها ساخته شود که هزینه پروژه ساخت هر یک از آنها ۵۱۱ میلیون دلار خواهد بود.