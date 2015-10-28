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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳

در پژوهشگاه مواد و انرژی محقق شد؛

بررسی سنتز الکترولیت جامد در باتری های جامد

بررسی سنتز الکترولیت جامد در باتری های جامد

سنتز الکترولیت جامد برپایه ترکیب ناسیکن به منظور کاربرد در باتری های جامد در پژوهشگاه مواد و انرژی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا خاکپور عضو هیات علمی پژوهشکده سرامیک و مجری این طرح گفت: استفاده کارآمد و افزایش زمینه تجاری سازی انرژی های جایگزین مانند انرژی باد، خورشید و زمین گرمایی نیازمند افزایش بهره وری در زمینه ذخیره سازی انرژی و تبدیل انرژی بوده که اهمیت بیشتر گزینه باتری های قابل شارژ را نشان می دهد.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر الکترولیت های پلیمری در کاربردهای تجاری استفاده می شود اما، نشت الکترولیت آلی، انجماد در دماهای کمتر محیط های کاربردی و سوختن در دماهای بالاتر از عمده مشکلات و محدودیت های این نوع الکترولیت ها است.

خاکپور بیان داشت: از طرفی مواد سرامیکی به دلیل قابلیت کارکرد در دماهای بالاتر، امکان افزایش ذخیره سازی با استفاده از مواد پیشرفته و جدید و به دلیل امکان حمل و نقل راحت تر گزینه خوبی در این زمینه بشمار می روند.

 وی خاطرنشان کرد: در این بین باتری های سدیمی به دلیل هزینه کمتر و باتوجه به اینکه از فراوانی و گستردگی توزیع سدیم در طبیعت ناشی می شود جذابیت زیادی را در نسل جدید باتری ها دارند.

این پژوهشگر گفت: در این پژوهش در مرحله اول ماده ناسیکن با ترکیب شیمیایی Na۳Zr۲ Si۲PO۱۲ و با جانشینی عناصر کمیاب سریم، گادلنیم و ایتربیم با واکنش حالت جامد مواد اولیه سنتز شد و برای بررسی خواص الکتریکی نمونه های آزمایشی ساخته شدند و بررسی های الکتریکی صورت گرفت.

خاکپور گفت: نتایج بدست آمده نشان داد که افزودن سریم و گادلنیم در ترکیب باعث بهبود خواص الکتریکی این الکترولیت ها می شود و بنابراین امیدواریم در مراحل بعدی این پروژه تحقیقاتی با تهیه الکترودها و اجزای دیگر باتری خواص باتری اندازه گیری و مورد بررسی قرارگیرد.

کد مطلب 2951961

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