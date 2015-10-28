بررسی سنتز الکترولیت جامد در باتری های جامد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا خاکپور عضو هیات علمی پژوهشکده سرامیک و مجری این طرح گفت: استفاده کارآمد و افزایش زمینه تجاری سازی انرژی های جایگزین مانند انرژی باد، خورشید و زمین گرمایی نیازمند افزایش بهره وری در زمینه ذخیره سازی انرژی و تبدیل انرژی بوده که اهمیت بیشتر گزینه باتری های قابل شارژ را نشان می دهد.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر الکترولیت های پلیمری در کاربردهای تجاری استفاده می شود اما، نشت الکترولیت آلی، انجماد در دماهای کمتر محیط های کاربردی و سوختن در دماهای بالاتر از عمده مشکلات و محدودیت های این نوع الکترولیت ها است.

خاکپور بیان داشت: از طرفی مواد سرامیکی به دلیل قابلیت کارکرد در دماهای بالاتر، امکان افزایش ذخیره سازی با استفاده از مواد پیشرفته و جدید و به دلیل امکان حمل و نقل راحت تر گزینه خوبی در این زمینه بشمار می روند.

وی خاطرنشان کرد: در این بین باتری های سدیمی به دلیل هزینه کمتر و باتوجه به اینکه از فراوانی و گستردگی توزیع سدیم در طبیعت ناشی می شود جذابیت زیادی را در نسل جدید باتری ها دارند.

این پژوهشگر گفت: در این پژوهش در مرحله اول ماده ناسیکن با ترکیب شیمیایی Na۳Zr۲ Si۲PO۱۲ و با جانشینی عناصر کمیاب سریم، گادلنیم و ایتربیم با واکنش حالت جامد مواد اولیه سنتز شد و برای بررسی خواص الکتریکی نمونه های آزمایشی ساخته شدند و بررسی های الکتریکی صورت گرفت.

خاکپور گفت: نتایج بدست آمده نشان داد که افزودن سریم و گادلنیم در ترکیب باعث بهبود خواص الکتریکی این الکترولیت ها می شود و بنابراین امیدواریم در مراحل بعدی این پروژه تحقیقاتی با تهیه الکترودها و اجزای دیگر باتری خواص باتری اندازه گیری و مورد بررسی قرارگیرد.