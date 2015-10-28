استقلال علمی و امنیت ملی مهم ترین مسائل بخش هوا فضا است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۶۹ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، روز گذشته به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

مخبر دزفولی گفت: در بخش هوا فضا مساله‌ ای که بیش از همه اهمیت دارد، موضوع استقلال علمی و امنیت ملی کشور است.

وی افزود: برای آنکه بتوانیم زیر ساخت های حمل ونقل، مخابرات و... کشور را در چارچوب سیاست های پدافند غیر عامل ایمن کنیم باید موضوعاتی مانند هوانوردی، ماهواره بومی و... را دنبال کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: خوشبختانه ۵ ستاد ملی علوم و فناوری تحت پوشش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دارای ردیف مستقل در بودجه سالانه هستند و باید این تعداد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزایش یابد.