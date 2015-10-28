مسئولان البرزی در خصوص پدافند غیرعامل اقدامات اثربخشی انجام دهند

عزیز اکبریان به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت این موضوع پرداخت و اظهار کرد: همه مدیران اجرایی استان البرز باید همه موارد مطرح شده در خصوص پدافند غیر عامل و کارکردهای آن را به عنوان الزامات اجرایی خود مد نظر قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که موضوع پدافند غیر عامل را تنها راه مقابله با تهدیدها می داند، گفت: مسئولان اجرایی استان در این خصوص تلاش و اقدامات مهم و اثر بخشی را انجام دهند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: پدافند غیرعامل اقداماتی است که موجب کاهش ضرر و زیان در مقابل عملیات های خصمانه هواپیماهای دشمن و تهدیدات خارجی با هزینه کمتر و بکارگیری ترفند و شیوه‌های غیر مسلحانه نظیر استتار اختفا و ایجاد سرپناه برای تاسیسات مهم و استراتژیک انجام می‌شود و در این نوع پدافند از هیچگونه سلاحی استفاده نمی‌شود.

وی در ادامه گفت: اقداماتی که در راستای پدافند غیرعامل انجام می شود باعث استمرار فعالیت های زیربنایی، تأمین نیازهای حیاتی، تداوم خدمت رسانی بهتر و تسهیلگری امورات کشور در شرایط تهدید تجاوز خارجی و حفظ بنیه دفاعی زمان حملات خصمانه و مخرب دشمن است.

اکبریان افزود: امروزه کشورهایی که طعم خرابی و خسارت‌های ناشی از جنگ را چشیده‌اند، برای حفظ سرمایه‌های ملی و منابع حیاتی خود توجه خاص و ویژه‌ای به دفاع غیرعامل دارند.

وی بیان کرد: کشور نیز با تجربه هشت سال دفاع مقدس و با در نظر گرفتن دشمنی همیشگی آمریکا، اسرائیل و متحدان منطقه ای هر لحظه در خطر تجاوز قرار دارد و تهیه سلاح‌های پیشرفته صرف نظر از ایجاد وابستگی و هزینه‌های زیاد تأمین آن نمی‌تواند تأمین‌کننده مناسبی برای بازدارندگی در مقابل تهدیدات باشد.

تهدیدها علیه کشور ما همیشه وجود دارد

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مدیران امنیتی و دفاعی کشور برای کاهش تهدیدات و خسارت‌ها و جلوگیری از تفکر هجوم باید با رویکرد پدافند غیرعامل در همه‌ حوزه‌های سیاسی، دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، علمی و فنآوری و زیست محیطی به طور عام و به صورت بنیادی اقدام و تدبیر کنند.

وی اضافه کرد: تهدیدات علیه کشور ما با توافق یا غیر توافق سیاسی کاهش نمی‌یابد، در مباحث مربوط به تهدید موضوع بهانه و ریشه وجود دارد که بهانه‌ها ممکن است تغییر کند ولی تهدید همیشه وجود دارد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: هدف یابی و دقت هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن و بالابردن واقعیت بقا و استمرار عملیات و فعالیت های حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی حساس و مهم نظامی در شرایط وقوع تهدیدات بحران و جنگ از دیگر کارکردهای مهم و اساسی پدافند غیرعامل است.