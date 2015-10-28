به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله همایشهای جامعه شناسان ایران و جامعه ایرانی با همکاری گروه علمی- تخصصی جامعه شناسی ایران، جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار میشود. در این نشست کتاب «دریغ است که ایران ویران شود» تالیف دکتر فرامرز رفیع پور نقد و بررسی می شود.

این نشست با حضور فاطمه جواهری (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) و نعمت الله فاضلی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) دوشنبه ۱۱ آبان ۹۴ ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول برگزار می شود.