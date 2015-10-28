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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۵۲

بهرام افشارزاده:

بهداد سلیمی در المپیک ریو طلا می‌گیرد/ مردم نگران نباشند

بهداد سلیمی در المپیک ریو طلا می‌گیرد/ مردم نگران نباشند

مدیرکل وزارتی وزیر ورزش و جوانان بر این باور است بهداد سلیمی با پشت سر گذاشتن مصدومیت خود، مدال طلای المپیک ۲۰۱۶ ریو را بر گردن می آویزد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی عصر دوشنبه به هنگام روی سر بردن وزنه از ناحیه رباط صلیبی دچار آسیب دیدگی شد و دست کم تا دو ماه نمی تواند وزنه بزند.

بهرام افشارزاده در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: مصدومیت ناگهانی سلیمی همه را در شوک فرو برد ولی معتقدم بهداد بازهم مدال طلای المپیک را برای ایران به دست می‌آورد.

مدیرکل وزارتی وزیر ورزش و جوانان از دستور پیگیری محمود گودرزی برای بررسی وضع قوی ترین مرد جهان خبر داد و اضافه کرد : امروز با آقای مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری صحبت کردم و هر تصمیمی برای رفع مصدومیت سلیمی بگیرند وزارت ورزش پشتیبانی کامل خواهد کرد و جای نگرانی نیست.

افشارزاده گفت : مصدومیت بخشی از زندگی یک قهرمان است و مردم نگران نباشند چرا که با تلاش فدراسیون وزنه برداری بهداد سلیمی دوباره آماده تمرین خواهد شد و با درخشش در المپیک ریو دل مردم را شاد خواهد کرد.

مشاور وزیر ورزش و جوانان درباره جلسات ستاد عالی بازیهای المپیک و پارالمپیک و آثار آن گفت : این رویه مطلوبی است که با تدبیر آقای گودرزی شکل گرفته و خوشبختانه هماهنگی خوبی بین وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و پارالمپیک وجود دارد و نتیجه آن نداشتن دغدعه مالی فدراسیون های المپیکی و انضباط مالی در امور فدراسیون ها برای المپیک آینده است.

کد مطلب 2951990

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