به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی عصر دوشنبه به هنگام روی سر بردن وزنه از ناحیه رباط صلیبی دچار آسیب دیدگی شد و دست کم تا دو ماه نمی تواند وزنه بزند.

بهرام افشارزاده در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: مصدومیت ناگهانی سلیمی همه را در شوک فرو برد ولی معتقدم بهداد بازهم مدال طلای المپیک را برای ایران به دست می‌آورد.

مدیرکل وزارتی وزیر ورزش و جوانان از دستور پیگیری محمود گودرزی برای بررسی وضع قوی ترین مرد جهان خبر داد و اضافه کرد : امروز با آقای مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری صحبت کردم و هر تصمیمی برای رفع مصدومیت سلیمی بگیرند وزارت ورزش پشتیبانی کامل خواهد کرد و جای نگرانی نیست.

افشارزاده گفت : مصدومیت بخشی از زندگی یک قهرمان است و مردم نگران نباشند چرا که با تلاش فدراسیون وزنه برداری بهداد سلیمی دوباره آماده تمرین خواهد شد و با درخشش در المپیک ریو دل مردم را شاد خواهد کرد.

مشاور وزیر ورزش و جوانان درباره جلسات ستاد عالی بازیهای المپیک و پارالمپیک و آثار آن گفت : این رویه مطلوبی است که با تدبیر آقای گودرزی شکل گرفته و خوشبختانه هماهنگی خوبی بین وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و پارالمپیک وجود دارد و نتیجه آن نداشتن دغدعه مالی فدراسیون های المپیکی و انضباط مالی در امور فدراسیون ها برای المپیک آینده است.