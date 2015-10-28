فضای متشنج جلسه امروز پارلمان افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، پارلمان افغانستان جلسه امروز خود را به زلزله روز دوشنبه اختصاص داده بود و به همین جهت از مقامات مربوطه جهت شفاف سازی در خصوص کمک های فوری به زلزله زدگان دعوت به عمل آورد اما نمایندگان قندوز خواستار رسیدگی پارلمان به وضعیت این شهر بودند و این اعتراض باعث اخلال در روند مجلس گردید.

پس از وقفه در مباحث مربوط به زلزله توسط برخی نمایندگان، «عبدالرئوف ابراهیمی»، رئیس پارلمان افغانستان از نیروهای امنیتی خواست این افراد را به بیرون تالار هدایت کنند که این مساله با موضع گیری برخی دیگر از نمایندگان مواجه شد و بحث بالا گرفت.

پس از این رویداد اگرچه رئیس پارلمان همه را دعوت به آرامش کرد اما معترضان مجلس را ترک کردند.