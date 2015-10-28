محرومیت سجاد مرادی بخشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام کمیته انضباطی فدراسیون دوومیدانی، حدود دو ماه باقی مانده محرومیت سجاد مرادی دونده نیمه استقامت کشورمان لغو شد. مرادی در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۳ به مدت یکسال از سوی کمیته انضباطی محروم شده بود، که با درخواست وی، حدود دو ماه از محرومیت باقی مانده‌اش، روز گذشته (سه شنبه) از سوی کمیته انضباطی فدراسیون دوومیدانی بخشیده شد.

قهرمان دوی ۸۰۰ متر در بازیهای آسیایی گوانگجو می‌تواند از همین امروز مجددا فعالیت قهرمانی خود را از سر گیرد.

مرادی در زمان ریاست افشین داوری به دلیل ادعاهای مالی با حکم کمیته انضباطی محروم شد ولی ادامه این محرومیت در حالی بخشیده شد که هنوز ابهامات در خصوص ادعاهای مالی وی پابرجاست.