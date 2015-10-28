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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۵۹

معاون آخوندی به مهر اعلام کرد:

مسکن قطعا سال آینده از رکود خارج می‌شود

مسکن قطعا سال آینده از رکود خارج می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی از پایان قطعی رکود مسکن در نیمه دوم سال آینده خبر داد.

حامد مظاهریان در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا سال آینده مسکن از رکود خارج می‌شود؟ گفت: فکر می‌کنم که نیمه دوم سال بعد ما خروج قطعی مسکن از رکود را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مسکن هم مانند کالاهای دیگر است و باید بتواند هم پای تورم جلو برود، افزود: به دلیل عقب ماندن مسکن از بخش تورم، پیش‌بینی ما این است که در نیمه دوم سال آینده این حرکت شروع شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بازار مسکن، جذب سرمایه را آغاز خواهد کرد و به تدریج به سمت افزایش قیمت متناسب با تورم پیش خواهد رفت.

کد مطلب 2952016

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