حامد مظاهریان در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا سال آینده مسکن از رکود خارج می‌شود؟ گفت: فکر می‌کنم که نیمه دوم سال بعد ما خروج قطعی مسکن از رکود را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مسکن هم مانند کالاهای دیگر است و باید بتواند هم پای تورم جلو برود، افزود: به دلیل عقب ماندن مسکن از بخش تورم، پیش‌بینی ما این است که در نیمه دوم سال آینده این حرکت شروع شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بازار مسکن، جذب سرمایه را آغاز خواهد کرد و به تدریج به سمت افزایش قیمت متناسب با تورم پیش خواهد رفت.