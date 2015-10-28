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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۰۷

رئیس اداره آموزش و پرورش تسوج:

بسیاری از مدارس تسوج نیاز به تعمیر و تجهیز دارند

بسیاری از مدارس تسوج نیاز به تعمیر و تجهیز دارند

شبستر - رئیس اداره آموزش و پرورش تسوج گفت: بسیاری از مدارس شهرستان نیاز به تعمیر و تجهیز دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی طهمورثی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: تلاش می کنیم تا مشارکت خیران در امر مدرسه سازی تسوج را بیش از پیش افزایش دهیم چرا که بسیاری از مدارس این منطقه نیاز به تعمیر، بهسازی و تجهیز به امکانات آموزشی دارند.

وی ضمن تجلیل و نکوداشت یاد مدرسه سازان و نیکوکاران این عرصه خاطر نشان شد: با توجه به تاثیرات دنیوی و اخروی کارهای خیر به خصوص مدرسه سازی، گسترش فرهنگ مدرسه سازی و شناسایی و جذب نیکوکاران موضوعی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اداره آموزش و پرورش تسوج افزود: بر اساس همین رویکرد توانسته ایم یک فضای  تعامل و همکاری را در منطقه ایجاد کنیم که این تعامل دارای چشم انداز روشنی است و پیش بینی می کنیم هر چه بیشتر در مسیر استاندارد سازی و تجهیز فضای آموزشی منطقه تسوج گام برداریم.

طهمورثی در پایان به اهدای مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از سوی حاج احمد صدیقی یکی از خیران تسوجی ساکن تهران برای هزینه در حوزه مدرسه سازی گفت: این خیر در سال ۱۳۹۲ نیز  مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جهت تعویض سیستم گرمایشی آموزشگاه علی اشرف تسوج اهدا کرده بود.

کد مطلب 2952019

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