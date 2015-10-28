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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۴۲

۶ هزار طلبه وبلاگ‌نویس در کوثربلاگ فعالیت می‌کنند

۶ هزار طلبه وبلاگ‌نویس در کوثربلاگ فعالیت می‌کنند

مسئول اداره آموزش و فرهنگ‌سازی فضای مجازی گفت: ۶ هزار وبلاگ‌نویس در کوثربلاگ حضور دارند و کوثربلاگ بزرگ‌ترین اجتماع دینی بانوان طلبه با هدف وبلاگ‌نویسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی جلیلی با  اشاره به فعالیت بانوان طلبه در فضای مجازی اظهار کرد: کوثربلاگ یک سرویس وبلاگ‌نویسی ویژه بانوان طلبه است که طلاب خواهر در سراسر کشور می‌توانند با عضویت و نام‌نویسی در آن، وارد عرصه وبلاگ‌نویسی شوند.

وی با اشاره به حضور ۶ هزار وبلاگ‌نویس در کوثربلاگ، افزود: کوثربلاگ بزرگترین اجتماع دینی بانوان طلبه با هدف وبلاگ‌نویسی است.

مسئول اداره آموزش و فرهنگ‌سازی فضای مجازی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به ویژگی‌های کوثربلاگ گفت: محیط اختصاصی ویژه بانوان طلبه، محیط امن، نبود تبلیغات و صفحات زرد، وجود قالب‌های اختصاصی متنوع و پشتیبانی آنلاین و آفلاین و آموزش و راهنمایی کاربران، از ویژگی‌های اختصاصی این سامانه وبلاگ‌نویسی است.

جلیلی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی خاطرنشان کرد: با هدف ارتقای اطلاعات و آگاهی خواهران طلبه در زمینه استفاده از ابزارها و امکانات فضای مجازی، کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی به صورت حضوری و  مجازی، کتابچه‌های آموزشی راهنمایی کاربران کوثرنت و کوثربلاگ، اجرا و تهیه شده و در اختیار بانوان طلبه قرار گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۶ هزار خواهر طلبه در فضای مجازی گفت: ما وبلاگ‌نویسی را به عنوان قدم اول برای حضور خواهران طلبه در فضای مجازی و تولید محتوا در این فضا، تعریف کرده‌ایم و در این مسیر کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلفی در زمینه آشنایی با ابزارهای تولید محتوا در فضای مجازی و ترویج فرهنگ حضور صحیح، موثر و هدفمند در این فضا برای بانوان طلبه و علاقمند برنامه‌ریزی شده است.

مسئول اداره آموزش و فرهنگ‌سازی فضای مجازی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به راه‌اندازی شبکه علمی پژوهشی کوثرنت گفت: کوثرنت تنها درگاه ورودی بانوان طلبه برای دسترسی به سامانه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی است که علاوه بر تجمیع خدمات به طلاب، امکانات تعاملی بسیاری در قالب یک شبکه اجتماعی برای طلاب فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این شبکه در مسیر استقرار شبکه علمی پژوهشی طلاب و امکان تولید محتوا و تعامل طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه خواهران در فضای مجازی راه‌اندازی شده است.

جلیلی با اشاره به ویژگی‌های شبکه کوثرنت گفت: طلبه با ورود به شبکه کوثرنت، قدم در یک مدرسه علمیه بزرگ با ۶۰ هزار عضو می‌گذارد که با توجه به امکانات تمهید شده، می‌تواند با طلاب و اساتید بدون توجه به محدودیت جغرافیایی ارتباط برقرار کند و از نظرات و تجارب ایشان استفاده کند، محتوای علمی، پژوهشی و فرهنگی تولید کند با سایر اعضا مباحثه، مشاوره و تعامل علمی انجام دهد و یادداشت‌ها، محتواها و اسناد علمی و پژوهشی خود را با دیگر اعضای شبکه به اشتراک بگذارد.

وی در مورد چشم‌انداز رو به رشد شبکه کوثرنت گفت: ایجاد ۳۵ هزار سند در یک سال گذشته و رشد ۱۰۰ درصدی تولید محتوا نسبت به سال گذشته در کوثر نت و همچنین تولید ۵۰ هزار پست در شش ماه اول سال جاری در کوثربلاگ نشان‌دهنده افزایش استفاده و بهره‌برداری از فضای مجازی در میان بانوان طلبه است.

مسئول اداره آموزش و فرهنگ‌سازی فضای مجازی عنوان کرد: حضور فعال اساتید در شبکه و تعامل سازنده با اعضا، ارتباط مستقیم با طلاب و نظارت علمی و اخلاقی بر محتوای تولید شده، می‌تواند کمک شایانی به رشد علمی و محتوایی شبکه برساند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه سازماندهی‌ شده ورود اساتید به شبکه از اهداف مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران در سال جاری است.

جلیلی عنوان کرد: با توجه به تلاش به منظور فرهنگ‌سازی استفاده صحیح از فضای مجازی در حوزه‌های علمیه خواهران و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، امیدواریم به زودی شاهد تشکیل بزرگ‌ترین اجتماع زنان مسلمان در فضای مجازی با محوریت بانوان طلبه باشیم.
 

کد مطلب 2952021

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