امید عالیشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با دیدار پرسپولیس برابر استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: امیدوارم که هر تیمی بتواند کارهای تاکتیکیاش را به خوبی انجام دهد و استحقاقش را داشته باشد در این مسابقه به پیروزی برسد.
وی در رابطه با شرایط پرسپولیس پیش از این دیدار حساس افزود: بعد از پیروزی برابر ملوان خوشبختانه روحیه خوبی به دست آوردیم. درحال حاضر هم کارهای تاکتیکی را انجام میدهیم تا با آمادگی کامل برابر استقلال قرار بگیریم.
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص پیشبینیاش از نتیجه دربی خاطرنشان کرد: فوتبال قابل پیشیبینی نیست. امیدوارم هر تیمی که بهتر در زمین کار کند و نمایش بهتری دارد به برتری برسد. ما در حال حاضر شرایط خوبی داریم تا برابر استقلال قرار بگیریم.
عالیشاه در پایان در خصوص مصدومیتش تصریح کرد: پیش از دیدار با ملوان دچار مصمومیت شدم که این مشکل برطرف شد و در حال حاضر تمریناتم را برای بازی با دربی دنبال میکنم تا به صورت کامل برای این بازی آماده شوم.
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