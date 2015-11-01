نویسنده، طراح و کارگردان این نمایش که از آثار پرمخاطب بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر استان فارس به شمار می رفت، در خصوص اجرای عمومی آن به خبرنگار مهر، گفت: پس از اینکه نمایش «خبر مرگت کسی رو هم ناراحت میکنه؟ ! » در تماشاخانه نوبنیاد استاد احمد سپاسدار با استقبال تماشاگران روبه رو شد برای قرار گرفتن در نوبت اکران عمومی بار دیگر این تماشاخانه برای اجرا انتخاب شد که از ۲۰ تا ۳۰ آبان ماه جاری دوباره هرشب به روی صحنه می رود.

آرمان طیران که این اثر نمایشی را بر اساس تئاتری سمبولیک است نزدیک به سوررئالیسم به صحنه برده، با اشاره به اینکه نمایش «خبر مرگت کسی رو ناراحت میکنه!؟» کولاژی چند وجهی متکی به بافت و اسلوب نمایشنامه نویسی مدرن نوشته شده، این تئاتر را مرهون درونمایه های عرفانی با تِم مرگ آگاهی و از منظر بصری با طراحی صحنه و نورپردازی مینیمالیستی و اتمسفریک دانست.

این نویسنده و کارگردان با اشاره به اینکه تماشاگر در نمایش «خبر مرگت کسی رو ناراحت میکنه!؟»، درگیر مفهوم متعالی مرگ می شود، گفت: موسیقی و هارمونی شنیداری نیز در این کار نمایشی فضای کلی اثر را به سود تعقل مخاطب، سنگین تر و پررنگ تر می کند.

وی که در روز نخست بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر فارس این نمایش را به صحنه برد، افزود: در نمایش یادشده رفتار انسانی بدون هیچ پیش داوری به صحنه رفته، زیرا درام پست مدرن حق ندارد کسی را قضاوت کند.

طیران ادامه داد: در واقع کارکرد تئاتر پست مدرن ایجاد انگیزه تعقل غیرانتقادی در برابر وسوسه قضاوت یک سویه و کسل کننده آثار پیشین است. در اینجا انسانیت و رفتار انسانی بدون هیچ گونه پیش داوری و قضاوتی، صرفا ارائه می شود. اینکه مخاطب حق ندارد کسی را قضاوت کند، بزرگترین پیام درام پست مدرن بوده و «خبر مرگت کسی رو ناراحت میکنه!؟» از این دست آثار است.

نمایش «خبر مرگت کسی رو ناراحت میکنه!؟» برگزیده بخش های طراحی صحنه، طراحی پوستر و بروشور بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر استان فارس شد.