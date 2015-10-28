ذخیره آب سد ایلام کمتر از ۳۶ میلیون مترمکعب است

ذوالفقار مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه بر اثر کاهش بارش ها طی سال گذشته و سال جاری حجم ذخیره آب سدهای استان کاهش یافته و در حال حاضر ذخیره سد ایلام کمتر از ۳۶ میلیون مترمکعب است.

وی بیان داشت: بر همین اساس برنامه ای برای استفاده از آب این سد برای کشاورزی در دشت مهران وجود ندارد چراکه این سد برای مصرف آب آشامیدنی شهر ایلام است.

مدیر عامل آب منطقه ای استان ایلام با اشاره به اینکه در صورت ادامه بارش های خوب پاییزی و افزایش ذخیره آب سد احتمال استفاده برای کشاورزی نیز وجود دارد، گفت: هم اکنون فقط در سد «دویرج» به میزان ۳۰ میلیون مترمکعب برای سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی دهلران مجوز برداشت صادر شده است.

مهدی زاده بیان داشت: علاوه بر این استفاده از ۷۵ میلیون مترمعکب از عقبه سد کرخه در دهلران نیز انجام می شود.

وی عنوان کرد: بر اثر کاهش ۳۰ درصدی بارش ها متاسفانه با کمبود جدی منابع آبی در استان مواجه هستیم و به همین منظور باید در استفاده آب در بخش کشاورزی حداکثر بهره وری را داشت.