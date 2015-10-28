وزیر ارتباطات به عراق سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی درباره اهداف این سفر گفت: برای ایجاد تسهیلات ارتباطی زائران اربعین حسینی با مقام های عراقی گفتگو و هماهنگی خواهیم کرد.

وی به مشکلات ارتباطی زائران عتبات، به ویژه در ایام و مناسبت هایی مانند اربعین اشاره کرد و گفت: برای ایجاد تسهیلات و امکانات بهتر ارتباطی در این موسم، که ازدحام جمعیت به اوج می رسد، با طرف عراقی مذاکره و هماهنگی می کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حل مشکل تداخل اپراتورها در نقاط مرزی را از دیگر محورهای مذاکرات در این سفر عنوان کرد و ادامه داد: به رغم فعالیت های شرکتهای اپراتوری در دو کشور، اما هنوز در مناطق و روستاهای مرزی شاهد تداخل خطوط تلفن همراه هستیم که برای ساکنان این مناطق مشکل ایجاد می کند.

واعظی همچنین در مورد نشست مدیریت اینترنت در جهان در سازمان ملل که آذرماه آینده برگزار خواهد شد گفت: از جمله مذاکراتی که در این سفر پیش بینی شده، در خصوص موضوع اینترنت و هماهنگی دو کشور برای نشست آذرماه خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری در طول اقامت خود قرار است با مقامات کشور عراق درباره تسهیل ارتباطات در ایام اربعین و سایر همکاری های دوجانبه گفتگو داشته باشد.

در جریان این سفر مدیران عامل شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و همچنین اپراتورهای ایرانی، وزیر ارتباطات را همراهی می کنند.