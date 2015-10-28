رائول براي بازگشت به مادريد آماده نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، رائول چهره بزرگ رئال مادريد گفت در حالي كه براي بازنشستگي آماده ميشود، بازگشت به پايتخت اسپانيا در برنامههاي كوتاه مدتش جايي ندارد.
رائول تقريبا دو هفته پيش اعلام كرده بود پس از پايان قراردادش با كاسموس نيويورك به فوتبال خاتمه ميدهد.
بازيكن ۳۸ ساله گفته است علاقه دارد تا در نيويورك بماند.
رائول گونزالس كه ستاره مادريد و پسر محبوب مردم اين شهر بود و با زدن ۳۲۳ گل در فاصله ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۰ به عنوان بزرگترين گلزن تاريخ براي اين باشگاه و جهان شناخته شده با گذشتن ركورد گلهاي كريستيانو رونالدو در تاريخ ۱۷ اكتبر در جايگاه دوم تاريخ قرار گرفت.
رائول گفته شايد روزي به مادريد برگردم، اما آن روز به اين زوديها نخواهد بود. فعلا ميخواهم در نيويورك بمانم. اينجا با خانوادهام برنامههاي خوبي داريم.
رائول افزود: احساس نميكنم بايد مربي باشم اين چيزي نيست كه خيلي به آن فكر كنم و بيش از حد به آينده فكر نمي كنم.
ستاره سابق رئال افزود: براي اين كه مربي شوي بايد تحصيل كني ، و تمرين كني و مدرك بگيري و اين پروسهاي است كه من هنوز شروع نكردهام و اگر روزي تصميم به مربيگري بگيرم، دوست دارم مربي باشگاهي باشم كه برنده باشد.
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