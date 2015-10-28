کره جنوبی میزبان آثار خوشنویسی ایرانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید صبور مدیر اجرایی گروه حلقه وصل خوشنویسان گفت: رضا صفری از خوشنویسان حلقه وصل که به دعوت دانشگاه کیوم یانگ برای ارایه مقاله در کنفرانس «هنر و انسان در مسیر ابریشم» به کره جنوبی سفر کرده بود، علاوه بر سخنرانی و ارایه مقاله‌ در این کنفرانس با عنوان «بررسی تاثیر خوشنویسی ایرانی بر کتیبه‌های دوران اسلامی»، اقدام به برپایی نمایشگاهی از آثار نستعلیق، شکسته نستعلیق، گلزار و نقاشی‌خط کرد و همچنین به منظور معرفی بیشتر هنر اصیل خوشنویسی ایرانی، کارگاه تخصصی خوشنویسی ایرانی را در حضور مدعوین کنفرانس و اساتید و دانشجویان دانشگاه کیوم یانگ برگزار کرد.

این دوره از کنفرانس «ایکاس» به مدت یک هفته در اوایل اکتبر امسال در شهر دائه گو کره جنوبی به میزبانی دانشگاه کیوم یونگ برگزار شد.

موسسه بین‌المللی مطالعات آسیای مرکزی ایکاس (IICAS)متشکل از کشورهای محدوده آسیای مرکزی، قفقاز، ایران، ترکیه و چین است که با سابقه ای ۲۰ ساله، فعالیت های خود را در حوزه هایی همچون باستان شناسی، مذهب، نسخ خطی و تاریخ کشورهایی که در مسیر جاده ابریشم قرار داشتند، معطوف کرده است. مقر این موسسه در سمرقند ازبکستان است.