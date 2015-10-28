جمعیت دامی محلات دوبرابر ظرفیت مراتع این شهرستان است

سید احمد سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظرفیت مراتع شهرستان محلات در حال حاضر ۴۰ هزار راس دام است، در حالی که ۸۰ هزار راس دام در سطح این شهرستان وجود دارد و با ادامه این شرایط تا چند سال آینده شهرستان محلات به عنوان یکی از مناطق گرد و خاک خیز کشور شناخته می شود.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان و خشکسالی های چند سال اخیر، وابستگی دام به مراتع زیاد شده به نحوی که در طول سال از مراتع استفاده می کنند و این امر باعث شده تا شرایط رشد و بازیابی گیاهان جدید فراهم نباشد.

سجادی تصریح کرد: کاهش بارندگی در چند سال اخیر باعث شده تا گیاهان جدید امکان رشد پیدا نکنند و با توجه به چرای مفرط دام ها در مراتع، با یک باد و طوفان فصلی، گرد و غبار در هوا پراکنده می شود و این خطر جدی وجود دارد که با ادامه این وضعیت در چند سال آینده شهرستان محلات یکی از کانون های گردوخاک خیز کشور شناخته شود.

فرماندار محلات با بیان اینکه این موضوع به صورت مکتوب به اداره جهاد کشاورزی شهرستان محلات اعلام شده است، افزود: این مساله در شورای گفتگوی استان و در حضور استاندار مرکزی نیز مطرح شده و جهاد کشاورزی باید به صورت جدی در این خصوص اقدام نماید.

سجادی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای مقابله با این خطر زیست محیطی، جایگزینی دام های موجود با دام هایی است که وابستگی آنها به مراتع کمتر است و در کشور در مورد این موضوع کار شده است.

وی افزود: در دام های سبک، گوسفند رومانف و بز سانن از جمله این گونه هاست که وابستگی کمی به مراتع دارند و شرایط رشد در دامداری ها را دارا هستند و اصطلاحا پای آخور می توانند تغذیه شوند و رشد کنند.

سجادی راهکار دیگر را مشاغل جایگزین در روستاها ذکر کرد و افزود: با ایجاد مشاغل جایگزین خصوصا در روستاها می توان وابستگی مردم روستاها را به دامداری کمتر کرد و جهاد کشاورزی باید برای حل این مشکل به صورت جدی برنامه ریزی کند و وارد عمل شود.

فرماندار محلات تاکید کرد: اگر اقدام موثری اتفاق نیفتد این تهدید به صورت جدی وجود دارد که گرد و خاکی که از مراتع خشک شهرستان ایجاد می شود به مراتب از گرد و خاک ایجاد شده توسط معادن سنگ سطح شهرستان بیشتر شود و مشکلات جدی برای آب و هوای این منطقه ایجاد کند.

گفتنی است اراضی ملی و مراتع شهرستان محلات ۱۸۶ هزار هکتار است.