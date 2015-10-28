نمایشگاه کتاب چهارمحال و بختیاری گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب استان چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر چهارشنبه با حضور معاون پارلمانی وزیر ارشاد اسلامی در محل نمایشگاه بین المللی شهرکرد گشایش یافت.

معاون پارلمانی وزیر ارشاد در آئین افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: خرید کتاب در دستور کار وزارت ارشاد اسلامی است و استانها در اولویت خرید کتاب هستند.

حسین نوش آبادی عنوان کرد: استان ها باید خرید کتاب از انتشارات خود استان را در اولویت خرید خود قرار دارند.

وی اظهار داشت: نمایشگاه بزرگ کتاب استان چهارمحال و بختیاری یک نمایشگاه کتاب در حد ملی است که ۳۵ هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب با حضور ناشران مختلف کشور و گردآوری ۳۵ هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه کار بسیار بزرگی است که جای تقدیر از مسئولان استان دارد.

معاون پارلمانی وزیر ارشاد اسلامی ادامه داد: ما هیچ ممنوع القلمی در کشور نداریم و خبرنگاران و نویسندگان باید تکریم شوند و جایگاه انها در سطح جامعه حفظ شود.

حضور ۴۰۰ ناشر در نمایشگاه کتاب استان چهارمحال و بختیاری

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در آئین افتتاح این نمایشگاه گفت: ۴۰۰ ناشر برجسته کشور در نمایشگاه کتاب بزرگ چهارمحال و بختیاری حضور دارند.

جواد کارگران عنوان کرد: برگزاری این نمایشگاه با هدف در دسترس قراردادن کتاب های مورد نیاز مردم با هزینه کمتر و ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه است.

وی ادامه داد: کتاب های این نمایشگاه با تخفیف ۳۰ درصدی توسط ناشران عرضه می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: این نمایشگاه دهمین نمایشگاه بزرگ کتابی است که در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، تاکید کرد: مدارس و دانشگاه ها باید زمینه را برای بازدید دانش آموزان و دانشجو ها از این نمایشگاه بزرگ فراهم کنند.