به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم حاضر، بخشی از شعرخوانی میلاد عرفان‌پور، شاعر آیینی کشورمان در یازدهمین «سوگواره هنر و حماسه» است.

در یازدهمین «سوگواره هنر و حماسه»، هرشب یکی از شاعران آیینی، به شعرخوانی در وصف حماسه عاشورا می‌پردازند و میلاد عرفان‌پور نیز به خواندن چندین قطعه از اشعارش در این سوگواره پرداخت.

یازدهمین «سوگواره هنر و حماسه»، از چهارشنبه، بیست‌ونهم مهرماه (هفتم محرم) آغاز شده و تا هشتم آبان ادامه دارد. این مراسم به‌همت جمعی از دانشجویان و فعالان هنر و رسانه، هرشب از ساعت ۱۹:۳۰ در پردیس ولیعصرِ دانشگاه هنر تهران به‌نشانیِ «خیابان ولی‌عصر، بالاتر از چهارراه ولی‌عصر، جنب دانشگاه صنعتی امیرکبیر» برگزار می‌شود.