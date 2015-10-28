به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم حاضر، بخشی از شعرخوانی میلاد عرفانپور، شاعر آیینی کشورمان در یازدهمین «سوگواره هنر و حماسه» است.
در یازدهمین «سوگواره هنر و حماسه»، هرشب یکی از شاعران آیینی، به شعرخوانی در وصف حماسه عاشورا میپردازند و میلاد عرفانپور نیز به خواندن چندین قطعه از اشعارش در این سوگواره پرداخت.
یازدهمین «سوگواره هنر و حماسه»، از چهارشنبه، بیستونهم مهرماه (هفتم محرم) آغاز شده و تا هشتم آبان ادامه دارد. این مراسم بههمت جمعی از دانشجویان و فعالان هنر و رسانه، هرشب از ساعت ۱۹:۳۰ در پردیس ولیعصرِ دانشگاه هنر تهران بهنشانیِ «خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه ولیعصر، جنب دانشگاه صنعتی امیرکبیر» برگزار میشود.
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