امید دادفرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازیهای تیم آیندهسازان میهن در لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور و شرایط این تیم اظهار داشت: بدون شک در بازی فردا مقابل شهرداری اراک، کار بسیار دشواری در پیش داریم زیرا این تیم، در حال حاضر از شرایط خوبی برخوردار است.
وی افزود: تیم اراک، کادر فنی خوبی دارد و از بازیکنان بسیار مطرحی چون حامد آفاق، اصغر کاردوست و بازیکنان خارجی باتجربهای دارند و نزدیک به دو ماه به تمرین میپردازد.
سرمربی تیم بسکتبال آیندهسازان میهن اصفهان با اشاره به بازیکنان جذب شده به تیمش ادامه داد: با این حال، ما در ترکیب خود بازیکن ملیپوشی نداریم و روی بازیکنان شهر خود سرمایهگذاری کردهایم و امیدواریم که از این بازیکنان حداکثر استفاده را داشته باشیم.
وی بیان داشت: تلاش مینیم که نتیجهای بر اساس بضاعت خود انجام دهیم و آمدهایم که از غیر ممکن در لیگ برتر بسکتبال ممکن بسازیم و میدانیم که در این زمینه هیچ چیز غیر ممکن نیست.
دادفرنیا درباره شرایط لیگ امسال گفت: ما در حد بضاعت خود تلاش میکنیم اما همه میدانند که کار در سوپرلیگ بسکتبال باشگاههای کشور کار آسانی نیست. 6،7 بازیکن ما بسیار جوان هستند و خیلی از آنها تا کنون مقابل تماشاگران بازی نکردهاند.
وی افزود: امسال با بازیکنان جوان خود باید در سالنهای بسیار به میدان برویم و مقابل تیمهای قدرتمند بازی کنیم که این موضوع، کار را برایمان بسیار سخت میکند اما به آینده امیدوار هستیم.
سرمربی تیم بسکتبال آیندهسازان میهن اصفهان تصریح کرد: سعی و تلاش خودمان را میکنیم که در مسابقات عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذاریم اما همه میدانند که با توجه به بضاعت تیم، کار بسیار دشواری پیشرو داریم.
وی اضافه کرد: بازیهای نخست لیگ برتر هیچگاه ملاکی برای ارزیابی تیمها نیست و ممکن است در این بازیها، اتفاقات بسیاری صورت گیرد و شگفتیسازی صورت گیرد اما ما تلاش میکنیم که با تمرینات خود بازی خوبی انجام دهیم.
