تمامی محورهای ارتباطی استان ایلام باز است

سید کمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش شدید باران که طی این دو روز در استان وجود داشته است، خوشبختانه با حضور به موقع نیروهای راهداری از هر گونه اختلال در تردد وسایل نقلیه در محورهای استان جلوگیری به عمل آمده است.

وی بیان داشت: امروز فقط شاهد ریزش کوه در محدوده تونل راه کربالا در مسیر ایلام به مهران بودیم که این محور نیز بازگشایی شد و الان هیچ گونه مشکلی در محورهای ارتباطی استان وجود ندارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام با اشاره به اینکه هم اکنون تمامی محورهای ارتباطی استان باز است، گفت: تقاضا داریم به دلیل بارش باران، رانندگان حتما از تجهیزات لازم و با سرعت مطمئنه در محورهای استان تردد کنند.

وی عنوان کرد: اکیپ های راهداری در تمامی محورهای ارتباطی استان حضور دارند و در صورت هرگونه مشکل از جمله ریزش کوه و ... نسبت با بازگشایی محور در سریعترین زمان ممکن اقدام می کنند.