مایکل اومانیا در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تقابل دو تیم استقلال و پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: می‌دانم که یک بازی مهم را پیش رو داریم. این مسابقه هم برای ما و هم برای هوادارانمان ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این بازی نسبت به سایر بازی‌های ما متفاوت است. با این حال تلاش هستیم تا با پیروزی در این مسابقه سه امتیاز را به دست آوریم. زیرا کسب پیروزی در این بازی حساس خیلی برای مامهم است.

وی در رابطه با آخرین وضعیت مصدومیتش افزود: خوشبختانه روند درمانی‌ام را به خوبی طی کردم و تمریناتم را با تیم آغاز کردم. از ناحیه همسترینگ پا کمی درد داشتم که خدا را شکر بهتر شدم.

وی در رابطه با شرایط پرسپولیس و استقلال پیش از دربی تصریح کرد: من نمی‌توانم بگویم که پرسپولیس بهتر است یا استقلال. در ایران دربی مهمترین مسابقه محسوب می‌شود. اما همانطور که به آن اشاره کردم، ما سه امتیاز این مسابقه را می‌خواهیم. زیرا این مسابقه برای هوادارانمان هم مانند خود ما از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است.

اومانیا که دوست صمیمی جری بنگستون در پرسپولیس محسوب می‌شود، ضمن اشاره به عملکرد خوب این مهاجم هندوراسی در ترکیب پرسپولیس اظهار کرد: بنگستون یک مهاجم خوب است که توانسته رفته رفته در ترکیب پرسپولیس جا بیفتد و در دیدار‌های اخیر دو گل برای این تیم به ثمر برساند. امیدوارم که او بتواند به این روند خوبش ادامه دهد و پای او در دربی هم به گلزنی باز شود.

وی تاکید کرد: البته مهمترین مساله در بازی مهم برابر استقلال پیروزی است و چندان اهمیت ندارد که چه کسی گل بزند. ما یک تیم هستیم و تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم تا با پیروزی در این مسابقه دل هوادارانمان را شاد کنیم.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در پایان در رابطه با شرایطش در تیم ملی کاستاریکا تصریح کرد: در لیست اولیه مربی جدید تیم ملی حضور داشتم. اما نامم در لیست دوم نبود. در حال حاضر تمام تمرکزم را روی پرسپولیس و کمک به این تیم معطوف است و هر وقت آن‌ها نامه بزنند در خدمت تیم ملی خواهم بود.