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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۵۱

۱۲میلیاردریال خدمات فرهنگی به مددجویان کهگیلویه وبویراحمدارائه شد

۱۲میلیاردریال خدمات فرهنگی به مددجویان کهگیلویه وبویراحمدارائه شد

یاسوج - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه وبویراحمداز پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد ریال جهت ارائه خدمات فرهنگی به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد استان در شش ماهه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدغلامرضا متقی گفت: یکی از مهمترین برنامه های کمیته امداد ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان تحت حمایت است، گفت: همه تلاش ما این است که ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان تحت حمایت آنها را به سمت و سوی توانمندی فکری و فرهنگی رهنمون سازد.

 وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸هزار و ۹۱۰ دانش آموز از خدمات این نهاد بهره مند هستند، گفت: پرداخت کمک هزینه تحصیلی، برگزاری کلاس های تقویتی، اعزام به اردو و ارائه مشاوره تحصیلی و شغلی و همین طور ارجاع بعضی از مراجعین به کلنیک های تخصصی مراکز مشاوره ای از جمله اقدامات فرهنگی کمیته امداد است.

متقی تعداد  دانشجویان تحت حمایت را ۳ هزار و ۱۹۸ نفر اعلام کرد و گفت: کمک هزینه تحصیلی، شهریه و برگزاری همایش های دانشجویی از موارد خدمات فرهنگی به دانشجویان است.

وی اعزام دانشجویان، دانش آموزان و خانواده های مددجو به اردوهای درون و برون استانی را از دیگر اقدامات فرهنگی کمیته امداد در طول سال عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه ۲۹۷ نفر از دانشجویان و دانش آموزان تحت حمایت در شش ماهه اول سال به اردو اعزام شده اند.

مدیرکل کمیته امداد استان از تعداد ۶ مجتمع فرهنگی تربیتی این نهاد جهت تحصیل دانش آموزان نیازمند نام برد و گفت: ۳۳۵ نفر از دانش آموزان بی بضاعت در این مجتمع ها به صورت شبانه روزی و با تمام امکانات رفاهی اسکان دارند و از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.

متقی جمع هزینه های فرهنگی ارائه شده به این قشر از مددجویان تحت حمایت را در شش ماهه اول سال جاری ۱۲ میلیارد و ۳۴۱ میلیون ریال عنوان کرد.

کد مطلب 2952097

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