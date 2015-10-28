۱۲میلیاردریال خدمات فرهنگی به مددجویان کهگیلویه وبویراحمدارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدغلامرضا متقی گفت: یکی از مهمترین برنامه های کمیته امداد ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان تحت حمایت است، گفت: همه تلاش ما این است که ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان تحت حمایت آنها را به سمت و سوی توانمندی فکری و فرهنگی رهنمون سازد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸هزار و ۹۱۰ دانش آموز از خدمات این نهاد بهره مند هستند، گفت: پرداخت کمک هزینه تحصیلی، برگزاری کلاس های تقویتی، اعزام به اردو و ارائه مشاوره تحصیلی و شغلی و همین طور ارجاع بعضی از مراجعین به کلنیک های تخصصی مراکز مشاوره ای از جمله اقدامات فرهنگی کمیته امداد است.

متقی تعداد دانشجویان تحت حمایت را ۳ هزار و ۱۹۸ نفر اعلام کرد و گفت: کمک هزینه تحصیلی، شهریه و برگزاری همایش های دانشجویی از موارد خدمات فرهنگی به دانشجویان است.

وی اعزام دانشجویان، دانش آموزان و خانواده های مددجو به اردوهای درون و برون استانی را از دیگر اقدامات فرهنگی کمیته امداد در طول سال عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه ۲۹۷ نفر از دانشجویان و دانش آموزان تحت حمایت در شش ماهه اول سال به اردو اعزام شده اند.

مدیرکل کمیته امداد استان از تعداد ۶ مجتمع فرهنگی تربیتی این نهاد جهت تحصیل دانش آموزان نیازمند نام برد و گفت: ۳۳۵ نفر از دانش آموزان بی بضاعت در این مجتمع ها به صورت شبانه روزی و با تمام امکانات رفاهی اسکان دارند و از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.

متقی جمع هزینه های فرهنگی ارائه شده به این قشر از مددجویان تحت حمایت را در شش ماهه اول سال جاری ۱۲ میلیارد و ۳۴۱ میلیون ریال عنوان کرد.