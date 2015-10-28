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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۷

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد:

عوامل توزیع عمده اسپری اشک‌آور و شوکر در نظرآباد بازداشت شدند

عوامل توزیع عمده اسپری اشک‌آور و شوکر در نظرآباد بازداشت شدند

نظرآباد - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد گفت: عوامل توزیع عمده اسپری اشک‌آور و شوکر در نظرآباد بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، محمد قیومی از بازداشت عوامل فروش و توزیع عمده اسپری اشک‌آور و شوکر در نظرآباد خبر داد و گفت: پس از گزارش‌های مردمی مبنی بر خرید و فروش اقلام ممنوعه در نظرآباد، عوامل نیروی انتظامی در محل حاضر شده و پس از بررسی انبارهای یک واحد مسکونی تعداد ۱۴۰ عدد اسپری اشک آور از محل کشف و ضبط شد.

وی در ادامه افزود: پس از بازداشت مالک انباری، با دستور قضایی بررسی‌ها برای دستگیری همدستان وی آغاز شد که با اعترافات متهم و با پیگیری‌ها و کار اطلاعاتی، دیگر عوامل توزیع این اقلام در نظرآباد به همراه ۴ دستگاه بی‌سیم دستی شارژی، ۴ رشته دستبند، ۵۵ عدد شوکر و ۱۴۰ قوطی افشانه اشک‌آور بازداشت شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد در پایان با اشاره به اینکه این پرونده در شعبه اول دادیاری نظرآباد در حال رسیدگی است از بازداشت سه نفر در این پرونده خبر داد و گفت: دو متهم با قرار تامین از نوع وثیقه آزاد شده‌اند و برای متهم ردیف اول نیر قرار وثیقه صادر شده که وی به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد.

کد مطلب 2952120

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