۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۱۱

توافق با مربی روس انجام شد؛

نشست خبری مربی احسان حدادی دوشنبه برگزار می شود

کنفرانس خبری مربی احسان حدادی، دوشنبه در محل فدراسیون دوومیدانی برگزار خواهد شد. قرار است جزئیات قرارداد با کیم در این جلسه مطرح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه ای در محل فدراسیون دوومیدانی با حضور کیم بوخونسوف مربی روس، احسان حدادی نایب قهرمان المپیک لندن و مجید کیهانی رئیس فدراسیون دوومیدانی برگزار شد تا توافق نهایی در خصوص قرارداد این مربی روس گرفته شود.

مجید کیهانی رئیس فدراسیون دوومیدانی با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: قرار است در این نشست خبری در خصوص جزئیات قرارداد و برنامه های بوخونسوف توضیحات کامل ارائه شود. امیدوارم احسان حدادی که یکی از سرمایه های ورزش کشور است در المپیک ریو نیز بتواند برای ورزش ایران افتخارآفرینی کند و ما نیز برای آماده سازی وی تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.

