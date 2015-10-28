۲۵۰۰ میلیارد تومان ادارات دولتی به شهرداری مشهد بدهکارند

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ محمد رضا بختیاری صبح چهارشنبه در نشستی خبری در محل سالن جلسات شهرداری مشهد اظهار كرد: پس از خودگردان شدن شهرداری ها در دهه ۶۰ سهم دریافتی های دولتی به خصوص دركلان شهرها به پرو‌ژه های ملی و اتوبوس رانی محدود شد و به همین دلیل در تأمین هزینه های پروژه های عمرانی شهری وابسته به پرداخت عوارض شهری از سوی شهروندان هستیم.

وی با اشاره به اینكه پرداخت به موقع عوارض زمینه اجرای به موقع پروژه ها را فراهم می كند، افزود: طبق قانون باید ۶۰درصد هزینه های شهرداری ها از محل درآمد حاصل از عوارض نوسازی و عمران شهری تأمین شود كه با توجه به اینكه قانون این عوارض تغییر نكرده، درآمد شهرداری مشهد از محل این عوارض در سال گذشته كمتر از دو درصد بوده است.

مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد با بیان اینكه دستگاه های دولتی بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای صدور پروانه پایان كار به شهرداری مشهد بدهكار هستند، گفت: دستگاه های دولتی هزینه های مربوط به ساخت و ساز و ملك را در نظر می گیرند اما حاضر به پرداخت حقوق شهرداری نیستند.

وی با اشاره به اینكه با ۳۴ دستگاه دولتی جهت پرداخت معوقات تفاهم نامه امضا كرده ایم، ادامه داد: طبق مصوبه قانون بودجه كل كشور، این دستگاه ها می توانند از طریق تهاتر بدهی خود را به شهرداری پرداخت كنند كه در این زمینه با برخی دستگاه ها تفاهم نامه همكاری منعقد كرده ایم.

بختیاری با بیان اینكه دستگاه هایی مانند شركت آب و فاضلاب و شركت برق هنوز تفاهم نامه ای در این زمینه با شهرداری مشهد منعقد نكرده اند، افزود: عوارض و معوقات این دستگاه ها به شهرداری به روزرسانی می شود و با گذشت زمان، ‌ بر حجم آن افزوده خواهد شد.

وی افزود: معوقات عوارض نوسازی و عمران شهری از شهروندان اعم از حقیقی و حقوقی در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان است.

بخشودگی ۵۰درصدی جرایم معوقات عوارض شهرداری تا پایان دی

مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد به صدور فیش های معوقات عوارض نوسازی وعمران شهری گفت: شهروندانی كه تا پایان دی اقدام به پرداخت معوقات خود كنند از بخشودگی ۵۰ درصدی جرایم معوقات برخوردار خواهند شد.

وی با بیان اینكه از دو ماه آینده فیش های جاری عوارض شهری توزیع خواهد شد، افزود: طبق مصوبه شورای شهر، ‌ شهروندانی كه در زمان تعیین شده عوارض خود را پرداخت كنند از ۲۰ درصد تخفیف در كل فیش ها اعم از عوارض نوسازی، ‌ پسماند و آتش نشانی برخوردار می شوند.

بختیاری با اشاره به اینكه سال گذشته پیش بینی دریافت حدود ۳۰ میلیارد تومان عوارض نوسازی داشته ایم، گفت: عوارض نوسازی وصول شده در سال گذشته ۲۶ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: امسال انتظار دریافت حدود ۵۰ میلیارد تومان عوارض نوسازی و عمران شهری داریم كه تا كنون حدود ۱۷ میلیارد تومان محقق شده است.

مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد گفت: بدهی بیشتر از یك میلیون تومان از محل عوارض نوسازی و عمران مربوط به ۱۵ هزار نفر از شهروندان است كه بیشتر ساكن مناطق غربی و مركزی مشهد هستند.

مناطق كم برخوردار در پرداخت عوارض شهری مصصم ترند

وی با اشاره به تشكیل كمیته فرهنگ شهروندی گفت: فرهنگ سازی در زمینه پرداخت عوارض نوسازی و عمران باید در تمام مناطق شهری صورت گیرد و بر خلاف تصور برخی، مناطق هفت، شش، پنج، چهار، سه و دو مشهد در پرداخت عوارض خود مصمم تر هستند.

بختیاری به درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده گفت: با توجه به تجمیع برخی كدهای درآمدی كه‌ سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده از ۲.۸ درصد به ۳ درصد افزایش یافت، پیش بینی می كنیم امسال حدود ۲۵۰ میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشیم.

وی با بیان اینكه میانگین درآمد روزانه شهرداری مشهد باید حدود ۷ میلیارد تومان باشد، افزود: به طور متوسط روزانه حدود یك سوم این مبلغ محقق می شود.

بختیاری گفت: هزینه مستقیم شهرداری برای خودروها و تردد در سطح شهر مشهد سالانه ۱۰۰میلیارد تومان است كه سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد تومان از محل عوارض خودرو كسب كرده ایم.