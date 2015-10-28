به گزارش خبرگزاری مهر، آندره بدنارک از کشور لهستان، ماتياس‌فلوگه از کشور آلمان، سيگو تونو از کشور ژاپن، چانگ‌يوك‌موئيو از کشور چين و عليرضا شجاع‌نوری از ايران به‌ عنوان اعضای هيات داوران بخش بين‌الملل سی و دومين جشنواره فيلم كوتاه تهران معرفی شدند.

فیلم های ارسال شده به بخش بین الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران ۳۶۰۱ اثر است که مجموع این آثار از ۱۰۸ كشور جهان به جشنواره ارسال شده و ۱۰۴ اثر به بخش بين‌الملل راه پيدا كرده‌اند.

سی و دومين جشنواره بين‌المللی فيلم كوتاه تهران از تاريخ ۲۰ تا ۲۶ آبان در پرديس سينمايي چارسو، برگزار خواهد شد.