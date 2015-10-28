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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۷

صبح امروز؛

انفجار ناشی از نشت گاز یک منزل مسکونی در مشهد مقدس را تخریب کرد

انفجار ناشی از نشت گاز یک منزل مسکونی در مشهد مقدس را تخریب کرد

و متخریب مشهد- نشت گاز به دلیل اتصال نامناسب آبگرمکن بامداد امروز موجب انفجار و تخریب یک منزل مسکونی در مشهد مقدس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز نشت گاز در یک منزل مسکونی واقع در خیابان «حر» موجب انفجار شدید و تخریب بخش اعظمی از این منزل شد.

شدت انفجار در این حادثه به حدی بود که سقف و بخشی از دیوار های این منزل تخریب شد و پنجره های این ساختمان به داخل کوچه پرتاب شد.

سرپرست ایستگاه ۴۱ و ۱۵ سازمان آتش نشانی مشهد در خصوص جزئیات حادثه صبح امروز در گفتگو با مهر بیان کرد: این حادثه مقارن ساعت ۵ صبح امروز به ستاد فرماندهی اعلام شد که بلافاصله مامورین آتش نشانی از ایستگاه ۴۱ به محل حادثه اعزام شدند.

علی اکبر حکم ابادی بیان کرد: با حضور به موقع ماموران سازمان آتش نشانی و با همکاری عوامل امدادی شرکت های برق و گاز و نیروی انتظامی در محل نسبت به قطع انشعابات گاز و برق در راستای جلوگیری از حوادث احتمالی اقدام شد.

وی افزود: از آنجا که به دلیل شدت انفجار و تخریب بخش زیادی از ساختمان احتمال ماندن افراد زیر آوار متبادر به ذهن بود لذا ماموران این سازمان عملیات جستجو در زیر آوار را آغاز کردند.

وی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات جانی در بر نداشت و وقوع این انفجار منجر به خسارات مالی فراوان شد.

وی علت این حادثه را نشت گاز از سه راهی منتهی به آبگرمکن عنوان کرد.

کد مطلب 2952151

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