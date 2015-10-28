انفجار ناشی از نشت گاز یک منزل مسکونی در مشهد مقدس را تخریب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز نشت گاز در یک منزل مسکونی واقع در خیابان «حر» موجب انفجار شدید و تخریب بخش اعظمی از این منزل شد.

شدت انفجار در این حادثه به حدی بود که سقف و بخشی از دیوار های این منزل تخریب شد و پنجره های این ساختمان به داخل کوچه پرتاب شد.

سرپرست ایستگاه ۴۱ و ۱۵ سازمان آتش نشانی مشهد در خصوص جزئیات حادثه صبح امروز در گفتگو با مهر بیان کرد: این حادثه مقارن ساعت ۵ صبح امروز به ستاد فرماندهی اعلام شد که بلافاصله مامورین آتش نشانی از ایستگاه ۴۱ به محل حادثه اعزام شدند.

علی اکبر حکم ابادی بیان کرد: با حضور به موقع ماموران سازمان آتش نشانی و با همکاری عوامل امدادی شرکت های برق و گاز و نیروی انتظامی در محل نسبت به قطع انشعابات گاز و برق در راستای جلوگیری از حوادث احتمالی اقدام شد.

وی افزود: از آنجا که به دلیل شدت انفجار و تخریب بخش زیادی از ساختمان احتمال ماندن افراد زیر آوار متبادر به ذهن بود لذا ماموران این سازمان عملیات جستجو در زیر آوار را آغاز کردند.

وی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات جانی در بر نداشت و وقوع این انفجار منجر به خسارات مالی فراوان شد.

وی علت این حادثه را نشت گاز از سه راهی منتهی به آبگرمکن عنوان کرد.