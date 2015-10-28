افزایش ۲۰ درصدی بودجه شهرستان همدان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر چهارشنبه در کمیته برنامهریزی شهرستان همدان بابیان اینکه دولت در شرایط خاص اقتصادی و نازلترین بودجه کشور و اعتبارات، سکان اجرایی کشور را بر عهده گرفت، اظهار داشت: دولت در دو سال اخیر باانضباط اقتصادی بودجه را به سمت طرحهای عمرانی و اقتصادی سوق داده است.
وی با اشاره به محدود بودن اعتبارات و انباشتگی انتظارات، افزود: شاید با این شرایط نتوان پاسخگوی همه انتظارات بود اما تلاش میشود تا حد توان خواستهها را برآورده کنیم.
فرماندار شهرستان همدان بابیان اینکه در سالهای گذشته با توجه به فشار شهرستانها در خصوص توزیع اعتبارات، بودجه شهرستان همدان کاهش پیدا میکرد، ادامه داد: امسال با برنامهریزیهای انجامشده حدود ۲۰ درصد افزایش بودجه در شهرستان همدان محقق شده است.
تعالی با اشاره به تخصیص بودجه ۳۱ میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومانی برای شهرستان همدان، عنوان کرد: شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بخش آب و فاضلاب، چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در حملونقل و راهها، چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به حوزه ورزش، سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بخش آموزش، یک و نیم میلیارد تومان به بخش صنعت، سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بخش فرهنگ و هنر، دو میلیارد تومان به بخش بهسازی و دو میلیارد تومان نیز به جهاد کشاورزی تعلقگرفته است.
مدیران کل پیگیر جذب اعتبارات از مرکز باشند
وی با افزودن این مطلب که مدیران کل پیگیر جذب اعتبارات از مرکز باشند، ادامه داد: حدود ۸۰ درصد اعتبارات در سطح ملی است و باید با رایزنیهای لازم این اعتبارات را از مرکز دریافت کرد چراکه میزان اعتبارات فعلی کافی نیست و باید با همکاری مدیران کل سایر دستگاهها جذب اعتبارات لازم صورت گیرد.
فرماندار شهرستان همدان با تأکید بر اینکه باید در ارتقا کیفیت پروژهها دقت لازم صورت گیرد، ادامه داد: ضمن تهیه گزارش از مراحل اجرایی پروژهها باید بانظم بهتر و با توجه به فصل سرما و نیز تأخیر در ابلاغ اعتبارات، تا حد امکان پیگیری اجرای پروژهها سریع تر انجام شود.
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