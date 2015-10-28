آیین های دهه دوم محرم در تئاتر شهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه ۵ آبان ماه اولین روز از آیین های عاشورایی و تعزیه دهه دوم محرم با استقبال سوگواران حسینی در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. محوطه مجموعه تئاتر شهر با سکویی که دیدگاه گستره وسیعی از میدان و فضای باز چهارراه ولیعصر است شب گذشته میزبان جمعیت انبوهی از سوگواران حسینی و علاقه‌مندان آیین های عاشورایی بود که از ساعتی پیش از شروع مراسم در این محوطه حضور پیدا کرده بودند.

اولین برنامه، اجرای سنج و دمام توسط هنرمندان استان بوشهر بود که با همراهی مردم به حرکت در آمد و پس از یک دور در این محوطه ادامه آیین سنج و دمام روی سکوی اجرای تعزیه برگزار شد تا تمامی جمعیت حاضر در محوطه بهترین دید را داشته باشند.

گهواره گردانی، سینه زنی و شروه خوانی با نظم بسیار در ادامه به اجرا در آمدند که با سینه زنی شرکت کنندگان همراه شد. بخش پایانی این مراسم نیز به اجرای تعزیه حضرت مسلم (ع) اختصاص داشت که با حضور بهترین تعزیه خوان های استان تهران و مرکزی زیر نظر علاالدین قاسمی به اجرا در آمد.

حضور جمعی از هنرمندان و صاحب نظران تعزیه، آیین های عاشورایی و نمایش های آیینی و سنتی به همراه دانشجویان هنرهای نمایشی از نکات بازر این مراسم بود. مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی و جمعی از مدیران اداره‌کل هنرهای نمایشی که بانی این مراسم پرشور حسینی محسوب می شوند همراه با مردم و دیگر هنرمندان در این آیین سوگواری حضور داشتند.

مراسم تعزیه خوانی و آیین های عاشورایی دهه دوم محرم به مدت ۳ روز تا پنجشنبه ۷ آبان ماه جاری ساعت ۱۷:۳۰ در محوطه مجموعه تئاتر شهر ادامه دارد و عموم علاقه مندان به آیین های نمایشی می توانند از اجرای برنامه های متنوع که توسط هنرمندان نمایش های آیینی خوزستان، بوشهر، مرکزی و تهران اجرا می شود، بهره ببرند.