راهپیمایی ۱۳ آبان نمایش استکبارستیزی ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی روز ۱۳ آبان افزود: ۳ حادثه مهم روز ۱۳ آبان ماه یعنی تبعید امام خمینی (ره)، کشتار دانش‌آموزان سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا هر سه تداعی‌کننده مبارزه با استکبار است.

وی اظهار کرد: وقوع این سه حادثه مهم در شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران مهم بودند و به لحاظ اهمیت این روز را روز یوم‌الله نام‌گذاری کرده‌اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه همه اقدامات برای راهپیمایی ۱۳ آبان انجام‌شده است افزود: در این روز باید بار دیگر حماسه‌ای آفریده شود که‌برگ زرینی در تاریخ انقلاب نام بگیرد.

حسینی استکبارستیزی را ویژگی دیگر راهپیمایی ۱۳ آبان عنوان کرد و گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره در راستای استکبارستیزی و نشان دادن چهره واقعی استکبار به جهانیان تلاش کرده و در راستای تداوم این مهم باید تمام اقشار مختلف جامعه با حضورشان خشم خود را نسبت به استکبار نشان دهند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: امروز با توجه به شرایط خاص منطقه باید روز ۱۳ آبان ماه پرعظمت برگزار شود چراکه این روز ترویج روحیه بیدارگری و استکبارستیزی است و ابعاد مختلف آن باید برای جوانان و نوجوانان تبیین شود.

حسینی تصریح کرد: اعضای این شورا از تمام ظرفیت‌ها برای بهتر برگزار شدن مراسم استفاده کرده و باشکوه تر از سال‌های گذشته در صحنه مبارزه با استکبار حضور پیدا کنند.

وی گفت: با توجه به هم‌زمانی روز ۱۳ آبان ماه با ایام محرم باید شعارهایی در این خصوص تدوین شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امروز باید شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در روز ۱۳ آبان ماه طنین‌انداز شود و «هیات من الذله» به یاد سرور و سالار شهیدان مدیحه‌سرایی شود.

حسینی افزود: روز ۱۳ آبان ماه مختص نوجوانان و جوانان نیست و تمام اقشار مختلف باید در این روز شرکت کرده و حضور پررنگی داشته باشند.

وی یاد آور شد: در این روز مدیحه‌سرایی دسته‌جمعی لحاظ شود و فضاسازی توسط دستگاه های ذی‌ربط این شورا با برنامه‌ریزی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: بیانیه روز ۱۳ آبان ماه سه روز قبل از راهپیمایی آماده و در مراسم ایراد شود.