نزدیک به ۴۶ هزار کیلو خیارشور فاسد در اصفهان کشف و ضبط شد

حمید ترکزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، در راستای کنترل‌های بهداشتی خود موفق به کشف یک کارگاه بسته‌بندی و نگهداری انواع خیار شور در شرایط نامناسب بهداشتی شد.

وی اعلام کرد: بازرسان بهداشت محیط این مرکز در این اقدام ضربتی ۴۵ هزار و ۱۰۵ کیلوگرم انواع خیارشور فله‌ای و بسته‌بندی شده کشف که با انجام نمونه‌برداری‌های لازم و تنظیم صورت جلسات مربوطه کل کارگاه توقیف و پلمب شد.

مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان تصریح کرد: شایان ذکر است دراین کارگاه، خیار شورها در بشکه‌های ۱۴۰ کیلویی وارد می‌شود و پس از بسته‌بندی در وزن های ۱۰ و ۱۷ کیلویی به صورت مخفیانه وارد سطح عرضه شده و به فروش رسیده است.



وی اعلام کرد: این کارگاه با هماهنگی دادستانی شهرستان اصفهان و حضور عوامل کلانتری منطقه پلمب و پرونده آن برای رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شد.

ترکزاده با هشدار به مردم که از خرید انواع خیارشورهای فله‌ای و بدون بسته‌بندی خودداری کنند، گفت: مردم در صورت تمایل به خرید انواع خیارشور تنها، از بسته بندی دارای پروانه ساخت معتبر استفاده کنند و در صورت مشاهده موارد غیر بهداشتی، مراتب را با شماره تلفن ۱۹۰ یا ۱۴۹۰ اطلاع دهند.