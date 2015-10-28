انتخابات باشکوه هدف اصلی است/ رد صلاحیت ها طبق قانون انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اعضای ستاد انتخاباتی سه استان شمالی کشور که در مجموعه فرهنگی وزارت کشور برگزار شد اظهار داشت: امسال دو انتخابات بزرگ داریم و بهعنوان مجری انتخابات تمام تلاش را برای برگزاری انتخابات شکوهمند، قانونمند و حضور حداکثری مردم انجام خواهیم داد.
معاون و قائممقام وزیر کشور با اشاره به برگزاری همایش توجیهی و آموزشی سه استان کشور در ساری افزود: امیدواریم این همایشها کمک کند تا انتخابات شکوهمندی برگزار شود.
مقیمی گفت: هیئت اجرایی در زمان ثبتنام مشخص میشود و برای تعیین هیئت اجرایی باید از نیروهای کارآمد و خداترس استفاده شود تا جایگاه نمایندگی و انتخابات را بدانند شجاع باشند و بتوانند از انتخابات دفاع کنند.
رئیس ستاد انتخابات کشور بابیان اینکه انتخابات ۲۵ مرحله فعالیت یا فرایند دارد که ۲۳ فرایند الکترونیکی است افزود: دو فرایند دیگر رأیگیری و شمارش رای است که در انتخابات نهمین دوره در ۱۴ حوزه، انتخابات ماشینی بهصورت آزمایشی انجام شد و تجربه خوبی در این زمینهداریم.
مقیمی خاطرنشان کرد: برای انتخابات این دوره یکسوم اعتبارات تأمینشده و باید بر اساس تجربیات قبلی، سختافزارهایی تأمین شود که بین ما و کارشناسان شورای نگهبان و وزارت کشور برای ساخت ماشین و نرمافزار موردنیاز توافق شد.
معاون وزیر کشور در بخش دیگر اظهار داشت: سیاستهای دولت کاملاً مشخص است و خود را متعهد بر اجرای این برنامهها میداند و در طول اجرای این برنامهها مدیرانی که همراه باشند و سیاست دولت را اجرا کنند ماندگار هستند و هر جا نیاز به تغییرات باشد انجام میشود.
این مقام مسئول متذکر شد: ما به دنبال مطالبات مردم هستیم و اینزمانی انجام میشود که کسانی که در این دولت هستند خود را نسبت به تعهدات دولت مقید میدانند و این دولت نقد را میپذیرد حتی اگر نقد توسط کسانی باشد که با دولت زاویه داشته باشند چراکه برای اجرای بهتر برنامهها کمک میکند.
رد صلاحیت ها طبق قانون انجام می شود
مقیمی با بیان اینکه مجری انتخابات، وزارت کشوراست و نظارت بر عهده شورای نگهبان است گفت: تمام وظایف مشخصشده و باید در چهارچوب قانون از حقوق کاندیداها و رأیدهندگان صیانت شود و در رد صلاحیت اگر اسنادی باشد که توسط مراجع قانونی اجرا شود به چهار مرجع ارائه و بر اساس تصمیم چهار مرجع عمل میشود.
رئیس ستاد انتخابات کشور ابراز داشت: ما بهعنوان مجری انتخابات از روز ثبتنام تمام کسانی که همراه دولت و یا منتقد دولت باشند را ثبتنام میکنیم چراکه قانون اجازه موضعگیری نداده است و از زمانی که صلاحیت تأیید میشود شرایط را برای همه یکسان فراهم میکنیم و پسازآن تشخیص بر عهده مردم است که به چه شخصی رأی دهند.
وی در بخش دیگر در ارتباط با انتخاب مسئولان انتخاباتی گفت: تکالیفی در قانون بر عهده ما است که بهطور کامل اجرا میشود و تلاشمان در این است که حقی از کسی ضایع نشود.
ناظران و مجریان انتخاباتی بی طرف هستند
مقیمی اطلاعرسانی توسط صداوسیما و رسانهها را بسیار مؤثر برشمرد و گفت: مردم باید احساس کنند ناظرین و مجریان بیطرف هستند و برای پیشرفت نظام مردم با اطمینان در انتخابات شرکت خواهند داشت و باید آگاهیرسانی درست انجام شود و اهمیت نمایندگان، جایگاه نمایندگان باید برای مردم تشریح شود.
وی با اشاره به حضور ۲۵۰ مجموعه گروه و حزب در کشور افزود: این گروهها بهصورت قانونی مجوز دریافت کردند و بستر برای فعالیت این گروهها آماده است که باید حمایت شوند و با توجه به اینکه با مجوز قانونی فعالیت دارند ما وظیفهداریم حمایت داریم و باید امنیت آنها را تأمین کنیم.
احزاب تقویت شوند
معاون وزیر کشور در خصوص شرکت احزاب مختلف در انتخابات اظهار داشت: یک نظارت مردمی از طریق احزاب بر عملکردها انجام خواهد شد و فساد مالی و اجرایی کمتر خواهد شد و هر حزبی تلاش میکند افراد بهتری تربیت کند و اگر تلاش کنیم فعالیت و شورونشاط احزاب بیشتر شود شور مردم هم برای شرکت بیشتر خواهد شد.
وی در پایان در خصوص تغییر مدیران داخلی استانداری ابراز داشت: مدیران اجرایی کشور برای انجام فعالیتها همکاران را انتخاب میکنند که از اختیارات استاندار به شمار میرود و باید بتوانند کارها را به نحو احسن انجام دهند و تغییرات هم در همین زمینه بوده و این به این معنی نیست که مدیران قبلی، مدیران قابلی نبود ولی تصمیم استاندار بر تغییر این مدیران بوده است.
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