کاندیداها ملزم به اجرای قانون هستند/برخورد شورای نگهبان با تخلفات

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور سپهوند ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خرم آباد با تاکید بر لزوم وحدت و یکپارچگی در برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در استان لرستان اظهار داشت: ۲۱ و ۲۲ آذر ماه آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان و ۲۸ آذر نیز زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

دست اندرکاران انتخابات در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند

وی با تاکید بر لزوم برگزاری این انتخابات ها در استان لرستان به صورت باشکوه و منسجم عنوان کرد: این امر وظیفه همه ما بوده و باید زمینه برای برگزاری انتخاباتی باشکوه با حضور پررنگ و گسترده مردم را فراهم آوریم.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات لرستان با بیان اینکه خوشبختانه همدلی و همزبانی بسیار خوبی بین وزارت کشور، شورای نگهبان، هیئت های نظارت بر انتخابات و ... برای برگزاری این انتخابات وجود دارد تعصریح کرد: همواره بر موضوعاتی از قبیل وحدت، انسجام، یکپارچگی و حفظ آرامش جامعه برای برگزاری این انتخابات ها تاکید می شود.

سپهوند همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دست اندرکاران برگزاری انتخابات در استان لرستان ادامه داد: این افراد باید در چارچوب وظایف قانونی خود برای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه ما به جدیت دنبال این هستیم که قانون در همه محورهای برگزاری انتخابات رعایت و تقویت شود عنوان کرد: اجرای قانون باید به عنوان یک امر مهم در برگزاری انتخابات مدنظر قرار گیرد و همه باید به آن مقید باشند.

هشدار نسبت به برگزاری جلسات انتخاباتی قبل از فصل تبلیغات

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات لرستان با تاکید بر اینکه قانون برای استانداران، فرمانداران، هیئت های اجرایی انتخابات وظایفی تعریف کرده، گفت: همچنین از طرف دیگر قانون برای هیئت های نظارت بر انتخابات نیز وظایفی تعریف کرده و انتظار این است که همه موارد و قوانین در این زمینه از سوی این هیئت های نظارت بر انتخابات نیز رعایت شود.

سپهوند با تاکید بر اینکه عوامل برگزاری انتخابات باید قانون را محترم بشمارند و بدون حاشیه و با وحدت، همدلی و انسجام زمینه برگزاری انتخابات را به صورت مطلوب فراهم آورند، گفت: ما همواره باید خود را متعهد به اجرای قانون بدانیم.

وی همچنین خطاب به کاندیداهایی که قبل از فصل و زمان تبلیغات اقدام به انجام کارهای تبلیغاتی می کنند گفت: امروز عده ای هستند که فعالیت های غیر قانونی در این زمینه در استان انجام می دهند و اقدام به برگزاری مجالس شام ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفره و ... می کنند که این امر قبل از زمان تبلیغات به صورت رسمی غیر قانونی است.

لزوم رعایت اصل بی طرفی از سوی برگزارکنندگان انتخابات

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات لرستان با بیان اینکه افرادی که کمر بسته وارد مجلس شورای اسلامی شوند و قانون تدوین و تصویب کنند باید خود قانون را رعایت کنند، گفت: این افراد باید افرادی قانونمند بوده و به رعایت قانون معتقد باشند.

سپهوند با تاکید بر لزوم التزام به قانون از سوی کاندیداهای انتخابات در استان، تصریح کرد: به طور حتم هیئت های اجرایی و نظارت بر انتخابات بی توجه به این کارهای غیر قانونی کاندیداها در استان نخواهد بود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به برگزار کنندگان انتخابات در استان بیان داشت: اصل بی طرفی نسبت به همه کاندیداها باید همواره مد نظر عوامل برگزار انتخابت باشد و تلاش ما نیز همواره این خواهد بود که عوامل اجرایی و نظارتی امانت دار و امین مردم باشند و به وظیفه اسلامی و دینی خود به انجام این وظیفه سنگین عمل کنند.