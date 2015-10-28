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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۱۷

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست خراسان جنوبی:

۱۱۹ شکارچی متخلف در خراسان جنوبی دستگیر شدند

۱۱۹ شکارچی متخلف در خراسان جنوبی دستگیر شدند

بیرجند- فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست خراسان‌جنوبی از دستگیری ۱۱۹ شکارچی متخلف در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مستقیم ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران اجرایی یگان حفاظت محیط‌زیست استان با حضور مستمر و شبانه‌روزی خود در مناطق آزاد و تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست استان از حیات‌وحش حفاظت و حراست می‌کنند.

وی بیان کرد: در همین راستا مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تاکنون موفق به دستگیری ۱۱۹ نفر شکارچی غیرمجاز در استان شدند.

کشف و ضبط ۴۸ قبضه سلاح از شکارچیان

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست خراسان جنوبی بابیان اینکه از این متخلفان تعداد ۴۱ قبضه سلاح گلوله‌زنی و ساچمه زنی کشف و ضبط‌شده است، عنوان داشت: همچنین مأموران حفاظت محیط‌زیست استان موفق به کشف هفت قبضه سلاح غیرمجاز شدند.

مستقیم از کشف و ضبط ۵۷۰ قطعه انواع پرندگان و ادوات و مسائل شکار از متخلفان خبر داد و گفت: این ادوات شامل تله آهنی، دوربین چشمی و قفس زنده گیری بوده است.

وی به کشف لاشه ۴۰ رأس از انواع قوچ و میش، کل، بز و آهو از شکارچیان دستگیرشده اشاره کرد و افزود: همچنین این شکارچیان ۲۴ سرخرگوش را شکار کرده بودند که توسط مأموران حفاظت محیط‌زیست استان کشف و ضبط شد.

 به گفته وی از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲۷ مورد از گونه‌های جانوری استان توسط محیط بانان استان تیمار، مراقبت و رهاسازی شده است.

کد مطلب 2952211

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