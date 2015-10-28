۱۱۹ شکارچی متخلف در خراسان جنوبی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مستقیم ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران اجرایی یگان حفاظت محیط‌زیست استان با حضور مستمر و شبانه‌روزی خود در مناطق آزاد و تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست استان از حیات‌وحش حفاظت و حراست می‌کنند.

وی بیان کرد: در همین راستا مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تاکنون موفق به دستگیری ۱۱۹ نفر شکارچی غیرمجاز در استان شدند.

کشف و ضبط ۴۸ قبضه سلاح از شکارچیان

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست خراسان جنوبی بابیان اینکه از این متخلفان تعداد ۴۱ قبضه سلاح گلوله‌زنی و ساچمه زنی کشف و ضبط‌شده است، عنوان داشت: همچنین مأموران حفاظت محیط‌زیست استان موفق به کشف هفت قبضه سلاح غیرمجاز شدند.

مستقیم از کشف و ضبط ۵۷۰ قطعه انواع پرندگان و ادوات و مسائل شکار از متخلفان خبر داد و گفت: این ادوات شامل تله آهنی، دوربین چشمی و قفس زنده گیری بوده است.

وی به کشف لاشه ۴۰ رأس از انواع قوچ و میش، کل، بز و آهو از شکارچیان دستگیرشده اشاره کرد و افزود: همچنین این شکارچیان ۲۴ سرخرگوش را شکار کرده بودند که توسط مأموران حفاظت محیط‌زیست استان کشف و ضبط شد.

به گفته وی از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲۷ مورد از گونه‌های جانوری استان توسط محیط بانان استان تیمار، مراقبت و رهاسازی شده است.