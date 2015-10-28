نرخ تورم معدنی ۲۰.۱ درصد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در فصل تابستان ۹۴ با ۶.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۲۰۴.۸ رسید. شاخص یادشده نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده بخش معدن) ۳.۶ درصد کاهش نشان داده است.

درصد تغییرات شاخص کل در ۴ فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) ۲۰.۱ درصد است. کاهش ۶.۶ درصدی شاخص قیمت بخش معدن در فصل مورد بررسی ناشی از کاهش قیمت بخش استخراج کانه های فلزی است.

شاخص قیمت در بخش استخراج کانه های فلزی با ۱۰.۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۲۰۴.۴ رسید. این کاهش بیشتر تحت تاثیر کاهش ۱۱.۷ درصدی فعالیت استخراج سنگ های آهنی به وجود آمده است.

در فعالیت استخراج سنگ های آهنی، شاخص قیمت در فصل تابستان ۹۴ به رقم ۲۷۴.۱ رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان ۱۱.۷ درصد کاهش نشان داده است. کاهش یادشده به طور عمده ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی کنسانتره آهن است.

شاخص قیمت در فصل تابستان ۹۴ در فعالیت استخراج سنگ مس به رقم ۸۶ رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل ۶.۵ درصد کاهش نشان داده است. کاهش یادشده به طور عام ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی کنسانتره مس است.

همچنین شاخص قیمت در فعالیت های استخراج بوکسیت، استخراج سنگ بالاست، باریت، فسفات و گوگرد، تالک، صدف دریایی و میکا بدون تغییر مانده است.