به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف آرمودلی دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر معاونت علمی درخصوص کسب رتبه معتبر کشور در دنیا در حوزه انرژی های تجدیدپذیر گفت: با توجه به حمایت های انجام شده از سوی این ستاد در راستای تهیه و تدوین مقالات سطح بالای علمی و چاپ آنها در مجلات علمی معتبر دنیا، جایگاه بالایی در این حوزه کسب کرده ایم.

وی بیان داشت: مقالات علمی و فناوری بسیاری در زمینه انرژی های نو و محیط زیست از سوی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به صورت مقالات ISI در مجلات معتبر دنیا چاپ شده که این جایگاه علمی کشور را در حوزه انرژی های تجدید پذیر تثبیت می کند.

دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیرمعاونت علمی با اشاره به وجود فرهنگ استفاده از سوخت های فسیلی در کشور به دلیل ارزان بودن خاطر نشان کرد: ترویج فرهنگ استفاده از انرژی های نو در کشور در بخش های مصرفی و تولید مبدل ها در ذهن مردم کار بسیار دشواری است به همین دلیل ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر معاونت علمی باید در عین فرهنگ سازی با مراکز علمی و تحقیقاتی و وزارتخانه های مرتبطی که مایل به فعالیت در این زمینه هستند همکاری کند تا آنها این ستاد را نیز در جهت ترویج فرهنگ و توسعه فناوری یاری کند.

آرمودلی خارنشان کرد: حاصل تلاش های این ستاد ترویج استفاده از انرژی های تجدید پذیر در سطح کشور به خصوص در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور، تولید فناوری، خودکفایی در جهت ساخت داخل و حل مشکلات فنی و علمی بوده است.

وی تصریح کرد: در بخش مرز دانش نیز ما قطب های علمی خوبی را ایجاد کرده‌ایم، به طور مثال در زمینه پیل سوختی ما در آغاز کار، تنها یک مرکز پیل سوختی در تهران داشتیم اما پس از تلاش های انجام شده از سوی این ستاد، در حال حاضر ما ۱۱ مرکز پیل سوختی فعال در سطح کشور داریم که این مراکز علاوه بر تولید علم و فناوری در رشته پیل سوختی در راستای حل معضلات فنی پیل سوختی نیز گام برمی دارند.

دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر معاونت علمی گفت: با ساخت و تولید قطعات داخلی پیل های سوختی و ایجاد فناوری آن که با حمایت ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی صورت گرفته است، کشور توانسته است در راستای رفع تحریم ها و خودکفایی گام های بلندی بردارد.