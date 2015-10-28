به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با خانواده شهید امین کریمی از شهدای مدافع حرم دیدار و از آنان دلجویی کرد.

لاریجانی با تسلیت شهادت این شهید به پدر، مادر، خواهر و همسر وی گفت: شهدا باعث سرافرازی خانواده هایشان و ملت ایران هستند و مقام شهید مقامی است که باید به آن افتخار کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: شرایط جهان اسلام به گونه ای است که نیازمند این گونه همت های والا هستیم و این شهدا با اخلاص و همت بلندشان به این فیض نائل شدند.

لاریجانی خانواده شهدا را چشم و چراغ و ولی نعمتان دانست و افزود: نقش خانواده شهدا در انقلاب درخشان خواهد ماند.

وی با اشاره به حرکت امام حسین (ع) و اهل بیت آن حضرت که اقدامی توفنده بود گفت: هیچ جایگاهی به اندازه خانواده شهدا در پیشبرد اسلام نقش آفرین نیست.

دکتر لاریجانی افزود: شهدای مدافع حرم بر اساس ذهن های پاک و مصفا و غیرت حسینی که دارند در جبهه مقابله با تروریسم قرار می گیرند.

رئیس مجلس شهید کریمی را فردی مخلص، فهیم و پر جنب و جوش معرفی کرد و گفت: شهادت وی افتخاری برای خانواده اش است.

امین کریمی در سال 1364 به دنیا آمد و یک سال و نیم پیش ازدواج کرد و پیکر مطهرش فردا از نهاد ریاست جمهوری و همچنین مقابل منزلش در شهرک شهید بهشتی در شرق تهران تشییع و در گلزار شهدای امامزاده چیذر به خاک سپرده می شود.

شهید امین کریمی روز تاسوعا در اثر اصابت ترکش خمپاره تروریست ها در حلب به فیض شهادت نائل شد.