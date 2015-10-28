  1. سیاست
  2. مجلس
۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۳۵

لاریجانی در دیدار با خانواده شهید امین کریمی:

هیچ جایگاهی به اندازه خانواده شهدا در پیشبرد اسلام نقش‌آفرین نیست

هیچ جایگاهی به اندازه خانواده شهدا در پیشبرد اسلام نقش‌آفرین نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هیچ جایگاهی به اندازه خانواده شهدا در پیشبرد اسلام نقش آفرین نیست، گفت: شهدای مدافع حرم بر اساس ذهن های پاک و مصفا در جبهه مقابله با تروریسم قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با خانواده شهید امین کریمی از شهدای مدافع حرم دیدار و از آنان دلجویی کرد.

لاریجانی با تسلیت شهادت این شهید به پدر، مادر، خواهر و همسر وی گفت: شهدا باعث سرافرازی خانواده هایشان و ملت ایران هستند و مقام شهید مقامی است که باید به آن افتخار کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: شرایط جهان اسلام به گونه ای است که نیازمند این گونه همت های والا هستیم و این شهدا با اخلاص و همت بلندشان به این فیض نائل شدند.

لاریجانی خانواده شهدا را چشم و چراغ و ولی نعمتان دانست و افزود: نقش خانواده شهدا در انقلاب درخشان خواهد ماند.

وی با اشاره به حرکت امام حسین (ع) و اهل بیت آن حضرت که اقدامی توفنده بود گفت: هیچ جایگاهی به اندازه خانواده شهدا در پیشبرد اسلام نقش آفرین نیست.

دکتر لاریجانی افزود: شهدای مدافع حرم بر اساس ذهن های پاک و مصفا و غیرت حسینی که دارند در جبهه مقابله با تروریسم قرار می گیرند.

رئیس مجلس شهید کریمی را فردی مخلص، فهیم و پر جنب و جوش معرفی کرد و گفت: شهادت وی افتخاری برای خانواده اش است.

امین کریمی در سال 1364 به دنیا آمد و یک سال و نیم پیش ازدواج کرد و پیکر مطهرش فردا از نهاد ریاست جمهوری و همچنین مقابل منزلش در شهرک شهید بهشتی در شرق تهران تشییع و در گلزار شهدای امامزاده چیذر به خاک سپرده می شود.

شهید امین کریمی روز تاسوعا در اثر اصابت ترکش خمپاره تروریست ها در حلب به فیض شهادت نائل شد.

کد مطلب 2952220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها