لزوم معرفی چهره های شاخص علمی/کرمان مهد فرهنگ و ادب

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح چهارشنبه در همایش بین المللی ابن هیثم و نور گفت: برگزاری این همایش ها زمینه لازم برای معرفی چهره های برجسته که نام آنها در گذر تاریخ به فراموشی سپرده شده است را فراهم می کند.

وی از برگزاری همایش ابن هیثم و نور به همت دانشگاه شهید باهنر کرمان خبر داد و افزود: استانداری کرمان در این خصوص همکاری داشت.

رزم حسینی برگزاری چنین همایش هایی را نیاز جامعه دانست و گفت: افراد باید با زندگی نامه این شخصیت ها آشنا شده و مشاهده کنند که علمای ما برای رسیدن به مدارج بالا چه سختی ها را متحمل شدند.

وی از کرمان به عنوان مهد فرهنگ و ادب نام برد و گفت: چهره های شاخص علمی و فرهنگی در این دیار پرورش یافته اند.

رزم حسینی از محمد ابن عیسی ماهانی، ابوالاسحاق کوهبنانی، ابوحامد کرمانی به عنوان چهره های شاخص دیارکریمان نام برد و افزود: در دوره کنونی نیز استاد باستانی پاریزی مایه مباهات و افتخار هر کرمانی است.

دبیر اجرایی همایش بین المللی ابن هیثم و نور با اشاره به دستاوردهای دانشمندان ایرانی در طول تاریخ، گفت: ایران و کشورهای اسلامی در طول تاریخ هر گاه فرصتی به دست می آوردند از آن برای تحقیق در حوزه های علمی استفاده می کردند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان یادآور شد: بخشی از دانش تمدن غرب از این تحقیقات و پژوهش های دانشمندان اسلامی نشات می گیرد.