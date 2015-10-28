گزارش جدید بانک مرکزی از ارزانی و گرانی موادغذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به اول آبان ماه سال جاری را اعلام کرد که براین اساس نرخ ۳ گروه مواد خوراکی ثابت، قیمت ۵ گروه دیگر کاهش و نرخ ۳ گروه نیز افزایش یافت.

بر پایه اعلام بانک مرکزی در حالی که نرخ تخم مرغ ۲.۱ درصد، میوه های تازه ۴.۱ درصد، سبزی های تازه ۱.۳ درصد و گوشت مرغ ۳.۵ درصد کاهش داشته، نرخ برنج ۰.۶ درصد، حبوب ۱.۶ درصد و قند و شکر ۲.۴ درصد افزایش یافت؛ در همین حال نرخ لبنیات، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی نیز تغییری نکرد.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای تخم مرغ معادل ۲.۱ درصد کاهش داشت و شانه ای ۷۴ تا ۹۵ هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گرو ه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی بدون تغییر بود. بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۰.۷ و ۰.۶ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب، قیمت عدس معادل ۰.۷ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین۰.۱ تا ۴.۸ درصد افزایش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری کیوی عرضه نمی شد و هلو عرضه کمی داشت ولی اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت هلو معادل ۸.۴ درصد و خربزه ۹.۱ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۷ تا ۱۸.۴ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل ۱.۸ درصد، پیاز ۰.۴ درصد و لوبیا سبز ۲.۱ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ تا ۸.۵ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت مرغ معادل ۳.۵ درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

همچنین در این هفته قیمت قند معادل ۳.۴ درصد، شکر ۱.۲ درصد و روغن نباتی جامد ۰.۱ درصد افزایش داشت. بهای چای خارجی و روغن نباتی مایع بدون تغییر بود.

برهمین اساس، نرخ لبنیات در یک سال منتهی به اول آبان ماه ۵.۵ درصد، برنج ۸.۸ درصد، حبوب ۲۷.۷ درصد، سبزی های تازه ۱.۹ درصد، گوشت قرمز ۶.۱ درصد، گوشت مرغ ۲.۷ درصد، قندو شکر ۹.۱ درصد، روغن نباتی ۰.۸ درصد گران اما قیمت تخم مرغ ۱۰.۷ درصد، میوه های تازه ۵.۷ درصد و چای ۱.۳ درصد ارزان شده است.